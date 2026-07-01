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कैलास मानसरोवर यात्रा का श्रीगणेश, झील में नहीं लगा सकेंगे डुबकी; चीन ने लगाई है रोक

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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Kailash Mansarovar Yatra: कैलास मानसरोवर यात्रा का आगाज हो गया है। चीन की पाबंदी के कारण यात्री झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

कैलास मानसरोवर यात्रा का श्रीगणेश, झील में नहीं लगा सकेंगे डुबकी; चीन ने लगाई है रोक

Kailash Mansarovar Yatra: पवित्र कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरुआत का श्रीगणेश हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगले तीन दिन यात्रियों का पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। चीन सरकार की रोक के कारण यात्री मानसरोवर झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, पहले दल को 30 जून मंगलवार को दिल्ली पहुंचना था। जिसके बाद अगले तीन दिन तक यानी 3 जुलाई तक दिल्ली में पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि चार जुलाई को पहला दल नई दिल्ली से टनकपुर पहुंचेगा।

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झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे यात्री

मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है, कि यात्री पवित्र मानसरोवर झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे, चाइनीज अथॉरिटी ने इसपर 2018 से रोक लगाई हुई है। सभी दलों को नई दिल्ली से टनकपुर तक टेम्पो ट्रैवलर से पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद टनकपुर से धारचूला तक की यात्रा भी टेम्पो ट्रैवलर से होगी। जबकि धारचूला से गुंजी तक करीब 70 किमी का सफर जीप से कराया जाएगा। गुंजी से नाभीढांग का सफर भी जीप से ही होगा।

एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं है। कहा है कि कोई भी यात्रा अपने साथी यात्रियों से अलग न हो। पवित्र मानसरोवर झील में स्नान न करें, चीनी अधिकारियों ने 2018 से इस पर रोक लगा दी है।

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गुंजी और नाभीढांग में रहेगी ठहरने की व्यवस्था

कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 30 जून से होगी। पहला दल एक जुलाई से तीन जुलाई तक दिल्ली में पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल आदि की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद 4 जुलाई को ये दल टनकपुर पहुंचेगा। पांच जुलाई को टनकपुर से धारचूला के लिए रवाना होगा।

कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने बताया कि कैलास मानसरोवर यात्रा के पहले दल को 30 जून को दिल्ली पहुंचना था। चार जुलाई को यह दल टनकपुर पहुंचेगा। केएमवीएन की ओर से यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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