कैलास मानसरोवर यात्रा का श्रीगणेश, झील में नहीं लगा सकेंगे डुबकी; चीन ने लगाई है रोक
Kailash Mansarovar Yatra: कैलास मानसरोवर यात्रा का आगाज हो गया है। चीन की पाबंदी के कारण यात्री झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।
Kailash Mansarovar Yatra: पवित्र कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरुआत का श्रीगणेश हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अगले तीन दिन यात्रियों का पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होंगी। चीन सरकार की रोक के कारण यात्री मानसरोवर झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, पहले दल को 30 जून मंगलवार को दिल्ली पहुंचना था। जिसके बाद अगले तीन दिन तक यानी 3 जुलाई तक दिल्ली में पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल आदि की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि चार जुलाई को पहला दल नई दिल्ली से टनकपुर पहुंचेगा।
झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे यात्री
मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है, कि यात्री पवित्र मानसरोवर झील में डुबकी नहीं लगा सकेंगे, चाइनीज अथॉरिटी ने इसपर 2018 से रोक लगाई हुई है। सभी दलों को नई दिल्ली से टनकपुर तक टेम्पो ट्रैवलर से पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद टनकपुर से धारचूला तक की यात्रा भी टेम्पो ट्रैवलर से होगी। जबकि धारचूला से गुंजी तक करीब 70 किमी का सफर जीप से कराया जाएगा। गुंजी से नाभीढांग का सफर भी जीप से ही होगा।
एडवाइजरी
विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं है। कहा है कि कोई भी यात्रा अपने साथी यात्रियों से अलग न हो। पवित्र मानसरोवर झील में स्नान न करें, चीनी अधिकारियों ने 2018 से इस पर रोक लगा दी है।
गुंजी और नाभीढांग में रहेगी ठहरने की व्यवस्था
कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 30 जून से होगी। पहला दल एक जुलाई से तीन जुलाई तक दिल्ली में पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल आदि की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके बाद 4 जुलाई को ये दल टनकपुर पहुंचेगा। पांच जुलाई को टनकपुर से धारचूला के लिए रवाना होगा।
कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने बताया कि कैलास मानसरोवर यात्रा के पहले दल को 30 जून को दिल्ली पहुंचना था। चार जुलाई को यह दल टनकपुर पहुंचेगा। केएमवीएन की ओर से यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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