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30 जून से कैलास मानसरोवर यात्रा, MEA ने जारी की गाइडलाइंस; जान लें जरूरी नियम

Gaurav Kala भानु जोशी, हल्द्वानी
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Kailash Mansarovar Yatra Guidelines: 30 जून से कैलास मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है। यात्रियों के लिए विदेश मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है।

30 जून से कैलास मानसरोवर यात्रा, MEA ने जारी की गाइडलाइंस; जान लें जरूरी नियम

Kailash Mansarovar Guidelines: 30 जून से शुरू हो रही कैलास मानसरोवर यात्रा से जुड़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यात्रियों के दलों के भोजन-पानी और यात्रा वाहनों को लेकर कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) ने कमर कस ली है। यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी हुई है।

विदेश मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं है। जिसके तहत प्रत्येक यात्री ऐहतियात के तौर 19 तरह की दवाएं ले जा सकेगा। जबकि, लिपुलेख रूट पर यात्रियों को हल्का सामान लेकर चलने की सलाह भी दी गई है।

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सामान और दवाओं के नियम

प्रत्येक यात्री को सिर्फ 20 किग्रा सामान ले जाने की इजाजत है। हर बैच को पांच किग्रा प्रति यात्री के हिसाब से कॉमन सामान ले जाने की मंजूरी दी गई है, जिसका इस्तेमाल चीन की ओर खाने-पीने का सामान ले जाने में किया जाएगा। यदि कुल मिलाकर 25 किग्रा प्रति यात्री के हिसाब से ज़्यादा सामान मिला, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।

हर बैच के साथ पांच लोगों की सर्विस टीम

हर बैच के साथ पांच लोगों की सर्विस टीम होगी। जिसमें एक डॉक्टर और चार रसोइए शामिल होंगे। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है, कि वे कुछ जरूरी दवाएं साथ रखें। यात्री ये भी सुनिश्चित कर लें, कि उनके लिए बताई गई दवाएं पर्याप्त मात्रा में उनके पास हों। यात्रा के दौरान, यदि साथ चल रहे डॉक्टर और संपर्क अधिकारी को लगता है कि कोई यात्री आगे बढ़ने को ठीक नहीं है, तो उनका फैसला ही अंतिम होगा। ऐसे मामलों में किसी भी स्थिति में पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।

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19 तरह की दवाएं ले जा सकेंगे यात्री

क्रोसिन, पैंटोप्राज़ोल, डाइजीन, विटामिन सी 500 एमजी, पुल्व इलेक्ट्रॉल, डायमॉक्स, एंटीबायोटिक, कफ सिरप, लिपसोल, बैंडेज क्लोथ, कॉटन, टिंचर बेंजोइन, एडेसिव प्लास्टर, बैंड ऐड, बीटाडिन लोशन, बोरिक पाउडर आदि ले जाने की अनुमति होगी। वहीं होम्योपैथी का उपयोग करने वाले संबंधित दवा रख सकेंगे।

चार जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा पहला दल

कैलास मानसरोवर यात्रा की शुरूआत 30 जून से होगी, जो कि 26 अगस्त तक चलेगी। पहला दल 30 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली में पासपोर्ट, वीजा, मेडिकल आदि की प्रक्रिया पूरी करेगा। जिसमें बाद ये दल 4 जुलाई को ये दल टनकपुर पहुंचेगा।

कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक मनीष कुमार सिंह का कहना है कि कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए मंत्रालय की ओर से शेड्यूल और अन्य जानकारियां जारी की गईं हैं। यात्रा पार्टनर होने के चलते केएमवीएन यात्रियों के ठहरने, भोजन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेगा। यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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