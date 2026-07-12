कैलाश मानसरोवर रूट फिर से बहाल, भूस्खलन के बाद हो गया था बंद; BRO ने किया चालू
10 जुलाई को हुए भूस्खलन के बाद बंद हो गए कैलाश मानसरोवर रूट को फिर से चालू कर दिया गया है। बीआरओ की प्रोजेक्ट हीराक टीम ने मलबा हटाकर इसकी मरम्मत कर दी है। अब यात्रियों का आना-जाना फिर से शुरू हो गया है।
उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट फिर से बहाल हो गई है। इस रूट को बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) की मदद से चालू किया गया है। बीती 10 जुलाई को भूस्खलन के कारण यह रूट बंद हो गया था। इस रूट की बहाली बीआरओ की प्रोजेक्ट हीराक टीम ने किया। टीम ने मलबे को हटाने और इस अहम बॉर्डर रूट पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दिन-रात काम करने के बाद बहाल कर दिया है।
इस रूट को चालू करने के बाद बीआरओ ने कहा कि 10 जुलाई को पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन के बाद प्रोजेक्ट हीराक की टीमों ने तेजी से काम शुरू किया और बिना रुके काम करते रहे। इस दौरान टीम के सभी सदस्यों ने लगातार काम करते हुए मलबा हटाया और रास्ते को बहाल कर दिया। बीआरओ ने बताया कि इस रास्ते के बंद होने के बाद मानसरोवर यात्रा रुक गई थी, जिसके बाद यात्रियों की गाड़ियां फिर से आने-जाने लगीं। बीआरओ वे बताया कि सड़क की मरम्मत करवाई गई है, और अब यह रास्ता सुचारू रूप से चालू हो गया है।
बॉर्डर इलाकों में बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के अपने संकल्प को दोहराते हुए बीआरओ की टीम ने कहा कि वह सीमाओं को जोड़ने, समुदायों की सेवा करने और मुश्किल हालात में भी धार्मिक यात्राओं को संभव बनाने के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं।
कौन कर सकता है कैलाश मानसरोवर यात्रा
कैलाश मानसरोवर यात्रा का अपना बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस यात्रा पर हर साल सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और यह यात्रा जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह यात्रा उन योग्य भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट हैं और जो धार्मिक उद्देश्यों से कैलाश-मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं।
5 जुलाई को धामी ने रवाना किया था पहला जत्था
बीती 5 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में टूरिस्ट रेस्ट हाउस से कैलाश मानसरोवर यात्रा-2026 के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया था। तीर्थयात्रियों को रवाना करने के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर तीर्थयात्री की आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत शुभ दिन है कि आज हम भगवान शिव के 49 भक्तों को यात्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। यह मेरे लिए एक भावुक पल है। हम हर साल इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारी कोशिश है कि हर तीर्थयात्री की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो। इसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस विभाग यात्रा पर नजर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सीमावर्ती इलाकों से गुजरने वाली यह यात्रा आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी और तीर्थयात्रियों को स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को जानने-समझने का मौका देगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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