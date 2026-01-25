महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को हरिद्वार जाने से रोका, आरोप- हिंदुओं को तोड़ रहा UGC कानून

संक्षेप: हरिद्वार हरकी पैड़ी जा रहे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि को पुलिस-प्रशासन की टीम ने रोक दिया। उन्होंने इसका काफी विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन की टीम टस से मस नहीं हुई। उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

हरिद्वार हरकी पैड़ी जा रहे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरि को पुलिस ने रोक दिया। इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। गिरि ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का यूजीसी कानून हिंदुओं को तोड़ रहा है। गिरि यूजीसी कानून के विरोध में उपवास करने हरकी पैड़ी जा रहे थे। बता दें कि यूजीसी कानून के विरोध में यति नरसिंहानंद बीते शुक्रवार को दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान में भी विरोध दर्ज करने जा रहे थे, जिन्हें यूपी पुलिस ने रोका था।

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरि को पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया। वह हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सनातन धर्म रक्षा के समर्थन में एक दिन का उपवास करने जा रहे थे।

पुलिस की रोक के बाद वापस लौटना पड़ा पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। बॉर्डर पर रोक-टोक के बाद स्वामी नरसिंहानंद गिरि को गाजियाबाद की ओर लौटना पड़ा। इस कार्रवाई को लेकर उनके समर्थकों में चर्चा रही, वहीं पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

पुलिस से नोंक-झोंक यति नरसिंहानंद को जब पुलिस ने बॉर्डर पर रोका तो इस दौरान उनकी पुलिस से नोंक-झोंक हुई। नरसिंहानंद ने पुलिस को समझाने की कोशिश की लेकिन पुलिस नहीं मानी। नरसिंहानंद ने कहा कि वे न तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास जा रहे हैं और न ही कहीं और… मैं घाट जा रहा हूं.. क्या वहां भी जाने नहीं दोगे? पुलिस-प्रशासन के मान-मनौव्वल के बाद यति नरसिंहानंद को वापस लौटना पड़ा।

हिंदुओं को तोड़ रहा यूजीसी कानून नरसिंहानंद ने आरोप लगाया कि यूजीसी कानून हिंदुओं को तोड़ने वाला है। यह अरब देशों द्वारा बनाया गया कानून है और हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नरसिंहानंद यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं।