आदि कैलास और ओम पर्वत की यात्रा महंगी होगी, क्या है वजह
देश भर से आदि कैलास यात्रा के लिए सीमांत पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए एक चिंताजनक खबर है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का असर अब सीधे तौर पर आदि कैलास यात्रा पर पड़ने जा रहा है।
देश भर से आदि कैलास यात्रा के लिए सीमांत पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए एक चिंताजनक खबर है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का असर अब सीधे तौर पर आदि कैलास यात्रा पर पड़ने जा रहा है। धारचूला टैक्सी यूनियन ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही यात्रा के किराए में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को आदि कैलास और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। धारचूला आदि कैलास टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष प्रवेश नबियाल कहते हैं कि बीते रोज ही ईंधन (पेट्रोल-डीजल) की कीमतों में वृद्धि हुई है।
दुर्गम-पहाड़ी रास्तों पर वाहनों का मेंटेनेंस और ईंधन की खपत मैदानी इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा होती है। यूनियन का कहना है कि वर्तमान में जो यात्रा किराया तय है, उसमें गाड़ियों का परिचालन खर्च, ड्राइवरों का मानदेय और ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें निकालना बेहद मुश्किल हो गया है।
वर्तमान में 20 से 24 हजार के बीच है पैकेज
वर्तमान में धारचूला से आदि कैलास यात्रा का पूरा पैकेज लगभग 20 हजार से 24 हजार रुपये के बीच तय किया गया है। इस पैकेज में श्रद्धालुओं के लिए गाड, रहने और खाने-पीने की बुनियादी सुविधाएं शामिल होती हैं। लेकिन टैक्सी यूनियन द्वारा किराया बढ़ाने की सुगबुगाहट के बाद अब यह पैकेज महंगा होने की पूरी आशंका है, जिसका असर मध्यमवर्गीय के बजट पर पड़ेगा।
केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने बीते रोज शुक्रवार को आदि कैलास के दर्शन किए। गुंजी में भाजपा के महाप्रशिक्षण अभियान में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री टम्टा आदि कैलास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने आदि कैलास क्षेत्र को सनातन आस्था, संस्कृति और अध्यात्म की जीवंत प्रतीक बताया। उनके साथ ही भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आदि कैलास के दर्शन किए।
दस हजार से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन
पिथौरागढ़। आदि कैलास यात्रा को लेकर इस बार देश भर के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में अब तक 10 हजार से अधिक श्रद्धालु आदि कैलास और ओम पर्वत की सफल यात्रा कर चुके हैं। हर दिन सैकड़ों की संख्या में यात्री धारचूला पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि यात्रा के बीच में किराया बढ़ता है, तो दूर-दराज से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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