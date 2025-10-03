'हत्या नहीं, हादसा था', पत्रकार राजीव की मौत पर उत्तराखंड पुलिस; वजह भी बताई

पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार शाम को अपनी विवेचना की अहम जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मौत हत्या नहीं, बल्कि ये एक सड़क हादसा थी। पुलिस ने वजह भी साफ कर दी है।

पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पुलिस ने गुरुवार शाम को अपनी विवेचना की अहम जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मौत हत्या नहीं, बल्कि ये एक सड़क हादसा थी। गुरुवार शाम को पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक पंवार ने पत्रकारों को जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही सीसीटीवी कैमरे खंगालने और उनके करीबियों से पूछताछ के बाद पुलिस प्रथमदृष्टया इस नतीजे पर पहुंची है कि ये एक महज सड़क हादसा था। हालांकि, पुलिस स्पष्ट रूप से मामले के खुलासे को अभी और भी पहलुओं की विवेचना में जुटी है।

18 सितंबर को शाम सात बजे राजीव और उनके साथ कैमरा मैन का काम करने वाला मनबीर पुलिस लाइन में नियुक्त मुख्य आरक्षी सोबन से मिलने गए थे। सोबन सिंह और राजीव का पार्टी करने का प्लान बना। तीनों गाड़ी लेकर खाने-पीने की सामग्री लेकर दरबार बैंड के सामने टैक्सी स्टैंड के पास बैठ गए। रात लगभग 10 बजे के बाद सोबन सिंह ने घर जाने के लिए गाड़ी निकाली, लेकिन राजीव ने रूकने को कहा। इसके बाद राजीव और सोबन सिंह ने फिर से बाजार जाकर होटल में खाना खाना खाया। बस अड्डे में लगे सीसीटीवी से पता चला कि रात 11.00 बजे राजीव और सोबन होटल से बाहर आते हैं लेकिन पैरों में लड़खडाहट थी।

दोनों गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन सोबन कुछ देर बाद गाड़ी से बाहर आ जाता है। राजीव गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। गाड़ी के अन्दर राजीव के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बैठा नहीं दिखाई दिया। गाड़ी बद्री तिराहा, तेखला पुल और अंतिम बार 11.38 बजे रात गंगोरी पुल में लगे सीसीटीवी कैमरे में गंगोरी की ओर जाती हुई दिखती है। गंगोरी पुल के बाद सीसीटीवी कैमरे बैंक एटीएम और पेट्रोल पम्प पर हैं। दोनों कैमरों की फुटेज चेक की गई राजीव की गाड़ी दोनो कैमरों में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है।