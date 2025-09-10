उत्तराखंड में नौकरियों की बहार, इस विभाग में 2300 से ज्यादा पदों पर बंपर वैकेंसी; वेतन समेत पूरी डिटेल

Jobs in Uttarakhand: उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी में 2300 से अधिक पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसका ऐलान किया। सैलरी समेत पूरी डिटेल जानिए।

Jobs in Uttarakhand: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बंपर वैकेंसी निकाली है। लंबे समय से कार्यालयों और स्कूलों में खाली पड़े 2364 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों जल्द ही भर्ती की जाएगी। आउटसोर्स से इन नियुक्तियों को भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे के साथ ही मानव संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मृत संवर्ग के 2364 रिक्त पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है। इसका शासनादेश भी कर दिया गया है। इससे हर स्कूल में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इन पदों के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

कार्यालयों में 334 पद खाली महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक/प्राथमिक (गढ़वाल, कुमाऊं), सभी डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक और बेसिक कार्यालय में कुल 334 चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्स में परिवर्तित किया गया है।