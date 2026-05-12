सावधान! विदेश में नौकरी के नाम पर ठग रहीं ये 14 एजेंसियां, MEA ने जारी की लिस्ट
उत्तराखंड में 14 एजेंसियां विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं को ठग रही हैं। विदेश मंत्रालय ने इन एजेंसियों की सूची जारी की है। इन फर्जी एजेंसियों की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स एक्शन मोड में आ गई है।
Jobs Fraud: विदेश में नौकरी का ख्वाब दिखा युवाओं की गाढ़ी कमाई डका रने वाले कबूतरबाजों पर विदेश मंत्रालय ने शिकंजा कसा है। मंत्रालय ने उत्तराखंड में सक्रिय 14 ऐसे एजेंट और कंपनियों को चिन्हित किया है। ये विदेश भेजने के नाम पर युवाओं को ठग रहे हैं। इन फर्जी एजेंसियों के चंगुल में फंसकर विदेश गए कई युवक वहां दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तब विदेश मंत्रालय को इसका पता लगा। मंत्रालय ने इन सभी 14 कंपनियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दी है।
कई एजेंसी बंद, कई जगह संचालन जारी
मंत्रालय की साइट पर जारी एजेंसियों और एजेंट की सूची की 'हिन्दुस्तान' ने पड़ताल की। दून के बल्लीवाला स्थित फास्ट ट्रैक ओवरसीज इंडिया एजेंसी बंद हो चुकी है। आसपास के लोगों ने बताया कि पूर्व में यहां नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए युवा हंगामा कर चुके हैं। इसके बाद दफ्तर बंद है। राजपुर रोड पर मधुबन के पास जीबीसी साल्यूशन कार्यालय संचालित हो रहा है। जहां विदेश में नौकरी दिलाने के दावे किए जा रहे हैं।
यूएसनगर जिले के काशीपुर में इनफीवे इमीग्रेशन आईलेट्स का दफ्तर खुला हुआ मिला। वहीं, रुद्रपुर के आवास विकास में अब्रॉड जॉब वाला सेंटर बंद हो चुका है। शहर के गाबा चौक पर गैलेक्सी ओवरसीज का काम भी जारी है। रामनगर में विदेश मंत्रालय की सूची में दर्ज कंपनी का जमीनी वजूद ही नहीं मिला। दिए गए पते पर कोई ऑफिस नहीं, बल्कि रिहायशी कॉलोनियां मिलीं।
यह एजेंसियां सूची में शामिल
1. इनफीवे इमीग्रेशन आईलेट्स काशीपुर।
2. अब्रॉड जॉब वाला आवास विकास रुद्रपुर।
3. गैलेक्सी ओवरसीज,गाबा चौक, रुद्रपुर।
4. फास्ट ट्रैक ओवरसीज इंडिया कांवली रोड, बल्लीवाला चौक देहरादून।
5. केजी एंटरप्राइज रामनगर, रुड़की।
6. एजेंट दानिश, शाहरुख और सैफ निवासी शिवलालपुर, रामनगर।
7. शशि प्रिटोरियस देहरादून।
8. जखीर और हकुम निवासी लक्सर हरिद्वार।
9. साजिद अली निवासी उत्तराखंड।
10. विमरो इंटरनेशनल श्यामपुर बाईपास, हाट रोड के पास, ऋषिकेश।
11. जीबीसी सॉल्यूशंस राजपुर रोड देहरादून।
12. गुड्डू निवासी उत्तराखंड।
13. फारूक निवासी उत्तराखंड।
14. सब्बू निवासी उत्तराखंड।
एसटीएफ ने कसा शिकंजा, जांच तेज
इन फर्जी एजेंसियों की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स एक्शन मोड में आ गई है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि इन प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ विदेश मंत्रालय में जो भी शिकायतें दर्ज हुई हैं, उनका पूरा ब्योरा मांगा गया है। शिकायतों और ठगी के तरीकों की पूरी रिपोर्ट मिलते ही इन कंपनियों के संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने भी अपने स्तर पर इन सभी दफ्तरों की कुंडली खंगालनी और सघन जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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