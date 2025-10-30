यहां 8वीं पास से पोस्टग्रेजुएट तक के लिए रोजगार मेला, 40 कंपनियां दें रही मौका
संक्षेप: Job Fair: देहरादून में आगामी 6 नवंबर को रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। 40 कंपनियां विभिन्न सेक्टर्स में जॉब ऑफर कर रही हैं। 8वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट को मौका मिल रहा है।
Job Fair: राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड कौशल विकास और सेवा योजना विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 6 नवंबर को प्रदेश के रजत जयंती सप्ताह के अंतर्गत आईटीआई निरंजनपुर, देहरादून में आयोजित होगा। इसमें आठवीं पास से पोस्टग्रेजुएट तक के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्योगों और निजी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि इस रोजगार महोत्सव में 40 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेला प्रदेश के युवाओं को अपने कौशल के अनुरूप रोजगार पाने और उद्योगों से सीधे संपर्क स्थापित करने का एक उत्तम अवसर देगा।
इन सेक्टर्स की कंपनियां रहेंगी मौजूद
उन्होंने बताया कि मेले में फार्मा, मेन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, सर्विस और हेल्थकेयर जैसे प्रमुख सेक्टरों की कंपनियां मौजूद रहेंगी। इन क्षेत्रों में वर्तमान समय में skilled youth की विशेष मांग है। इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उत्तराखंड में ही रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
8वीं पास से पोस्टग्रेजुएट को नौकरी
योग्यता के आधार पर इस मेले में 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, डी-फार्मा, बी-फार्मा जैसे विभिन्न कोर्स के युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। विभाग ने युवाओं से अपील की है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों के साथ मेले में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। विभाग का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जनपदों में किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके।
