देहरादून में लगाए गए 'JNU वाले आजादी के नारे', वीडियो हो रहा वायरल; खुफिया विभाग अलर्ट

यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन के बीच आजादी के नारे लगाए गए। यह भी कहा जा रहा है कि 2016 में दिल्ली में आखिरी बार यह नारे सुने गए थे। इस घटना को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक कांड के खिलाफ बेरोजगार गुस्से में हैं। कई संगठन देहरादून परेड मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को परेड ग्राउंड में चल रहे बेरोजगारों के धरना प्रदर्शन के दौरान ऐसी घटना घट गई, जिससे खुफिया विभाग अलर्ट हो गया। प्रदर्शन के बीच 2016 में दिल्ली के जेएनयू विवि जैसे ‘आजादी के नारे’ लगाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि धरने में आकर बेरोजगारों को समर्थन देने वाली टिहरी की एक जनप्रतिनिधि ने यह नारे लगाए थे। लेकिन, दावा किया जा रहा है कि उसमें भड़काऊ या कानून विरोधी कुछ भी नही था।

पेपर लीक कांड की जांच CBI से कराने की मांग उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार जिस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवा रही है, उस परीक्षा को सबसे पहले निरस्त करे। इसके बाद ही निष्पक्ष जांच हो पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी नहीं, बल्कि सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। क्योंकि, एसआईटी तो सरकार के दबाव में ही काम करेगी।