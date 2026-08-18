मैदान में खेल रहे बच्चों के सामने बाघ ने अपने शिकार को मार डाला, हमले का LIVE VIDEO
जिम कार्बेट नेशनल पार्क कोसी रेंज में मैदान में खेल रहे बच्चों के सामने एक बाघ ने अपने शिकार को मार डाला। मंजर देख बच्चों की चीख निकल गई। गनीमत रही कि बाघ ने बच्चों पर हमला नहीं किया।
उत्तराखंड के रामनगर में भरी दोपहर लावारिस घूम रहे एक घोड़े को बाघ ने मार डाला। यह मंजर मैदान में खेल रहे बच्चों ने अपने आंखों से देखा तो उनकी चीख निकल गई। इस मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना जिम कार्बेट नेशनल पार्क रामनगर फॉरेस्ट के कोसी रेंज में झूलापुल गर्जिया देवी मंदिर के पास की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, ढिकुली के समीप झूला पुल के पास सोमवार दोपहर एक घोड़े को बाघ ने मार डाला। वहीं मैदान में खेल रहे बच्चों ने बाघ को शिकार करते देख शोर मचाया। लेकिन तब तक बाघ घोड़े की गर्दन दबोचकर जंगल की ओर ले गया। सूचना पर पहुंची कॉर्बेट व रामनगर वन प्रभाग की टीम ने अलर्ट जारी कर लोगों से सतर्क रहने को कहा है।
वायरल हो रहा वीडियो
रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया के अनुसार, ढिकुली झूला पुल के पास मैदान में गांव के बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने घोड़े पर हमला कर दिया। बाघ घोड़े को जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर ले गया। कॉर्बेट के वार्डन बिंदरपाल ने बताया कि गनीमत रही बाघ ने वहां मैदान पर खेल रहे बच्चों पर हमला नहीं किया।
पक्षियों के घोंसले बने आकर्षण का केंद्र
कॉर्बेट के ढेला और झिरना जोन के जंगल में घोंसले बना रही बया पक्षी आकर्षण का केंद्र बनी हैं। बेरों के पेड़ में यह छोटी चिड़िया अपनी कला से प्रकृति को सजा रही है। इस अद्भूत नजारे को देख पर्यटक उत्साहित हैं। जिम कॉर्बेट में बाघों के साथ पक्षियों का संसार भी है। यहां पर साढ़े पांच सौ से अधिक पक्षियों के प्रजाति पाए जाते हैं।
वाइल्ड लाइफ फोटो ग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि बया का घोंसला केवल एक आश्रय नहीं, बल्कि अद्भुत इंजीनियरिंग और धैर्य का जीवंत उदाहरण है। नर बया लंबी घास, ताड़ और खजूर के पत्तों के रेशों को अपनी चोंच से बुनकर मजबूत, लटकता हुआ घोंसला तैयार करता है। इसमें किसी प्रकार के गोंद, मिट्टी या मानव निर्मित सामग्री का उपयोग नहीं होता।
घोंसला बनाने की पूरी जिम्मेदारी नर की होती है। वह एक प्रजनन मौसम में कई घोंसले बनाता है। मादा प्रत्येक घोंसले का सावधानी से निरीक्षण करती है और यदि उसे घोंसला उपयुक्त लगता है, तभी वह उसे स्वीकार कर अंडे देती है। इस प्रकार प्रकृति में साथी का चयन भी गुणवत्ता और मेहनत के आधार पर होता है।
अनोखा घोंसला, खतरे में आवास और संरक्षण की पहल
बया अपने घोंसले ऐसे पेड़ों की पतली और लटकती शाखाओं पर बनाती है, जहां सांप, बंदर और अन्य शिकारी आसानी से न पहुंच सके। नीचे की ओर बना लंबा प्रवेश द्वार घोंसले की सुरक्षा बढ़ाता है और इसे तेज हवा और बारिश में भी संतुलित बनाए रखता है। बदलते पर्यावरण, पेड़ों की कटाई और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण इस पक्षी के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। कॉर्बेट के वार्डन बिंदरपाल ने बताया कि इनकी सुरक्षा ड्रोन और कैमरों से की जाती है।
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