सरकारी जमीनों पर घुसपैठ कर रहे जेहाद पसंद लोग, उत्तराखंड CM का बड़ा बयान

संक्षेप:

पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया कि सरकारी जमीन और खाली हो चुके इलाकों में जेहाद पसंद लोग घुसपैठ कर रहे हैं।

Thu, 4 Dec 2025 10:09 AMGaurav Kala हल्द्वानी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जेहाद पसंद लोग पहाड़ों पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां खाली या सरकारी जमीनें हैं वहां अवैध तरीके से बसावट करने की साजिश रची जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ के समूह केंद्र में हुए पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देवभूमि में सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव की साजिशें रची जा रही हैं। बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड के स्थाई समेत अन्य प्रमाण पत्र बांटे गए, जिस पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया और त्वरित कार्रवाई की।

सीआरपीएफ ने नक्सलवाद, धामी ने भ्रष्टाचार खत्म किया

कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सीआरपीएफ ने देश से जिस तरह नक्सलवाद को खत्म किया, उसी तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि सीआरपीएफ समेत अर्धसैनिक बलों के जवानों ने नक्सलवाद को आज लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्होंने उत्तराखंड की बात करते हुए कहा कि यहां पर सरकार ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा है। सीएम धामी खुद सैनिक परिवार से हैं और उन्हें सैनिक के जीवन का मोल पता है। उनकी रगों में सैनिक का खून है। वह सैनिक परिवारों के लिए हमेशा ही कल्याणकारी योजनाएं शुरू करते आए हैं।

घुसपैठिये होंगे चिह्नित

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अवैध रूप से देवभूमि में बसे घुसपैठियों से 10 हजार हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण को लेकर जो भी फैसला आएगा, उसके लिए सरकार की पूरी तैयारी है।

उत्कृष्ट दिव्यांग खिलाड़ी: अनुज कुमार, क्रिकेट (हरिद्वार), फरहान, कबड्डी (हरिद्वार), आफताब अंसारी, किक्रेट (हरिद्वार), जितेंद्र पटवाल, धावक (नैनीताल), दिशु मठपाल, स्केटिंग (हल्द्वानी), जगदीश शाही, एथलेटिक (नैनीताल), राजेन्द्र प्रसाद, एथलेटिक (नैनीताल), अर्चना जोशी, सॉफ्ट बॉल थ्रो (अल्मोड़ा), दीपक कुमार, क्रिकेट (बागेश्वर), पुनीत, एथलेटिक (चम्पावत), अनिल कुमार, क्रिकेट (बाजपुर), पप्पू सिंह, भाला फेंक (यूएसनगर), विपिन, बैडमिंटन (काशीपुर), आकांक्षा गौतम, एथलेटिक (काशीपुर), मनिक मानराज, बैडमिंटन (काशीपुर), सुरेश सिंह बॉल थ्रो (यूएसनगर), दीपक शर्मा, वॉलीबॉल (यूएसनगर), देवेंद्र सिंह, फुटबॉल (बाजपुर), अतुल सिंह, एथलेटिक (बाजपुर), कमल हसन, क्रिकेट और बैडमिंटन (रुद्रपुर)

स्वरोजगार : जगदीश सिंह (हल्द्वानी), बिमला देवी (नैनीताल), हीरा देवी (नैनीताल), दिनेश कुमार (काशीपुर), दीपा राना (ऊधमसिंह नगर), परमीता सिंह (खटीमा), दीपश्री (सितारगंज)

हम सैनिकों के सिपाही

जोशी ने कहा कि सीमा पर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबाज शहीदों के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का काम धामी सरकार कर रही है। अब तक 28 लोगों को प्रदेश में नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ‘मैं और मुख्यमंत्री सैनिकों के सिपाही हैं। हम हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं’।

