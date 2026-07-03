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देहरादून के एक घर में हुई 10 लाख रुपए के गहनों की चोरी, सालभर बाद अपनी एक गलती से पकड़ा गई आरोपी महिला

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, उत्तराखंड
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इस मामले में 1 जुलाई को राजपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 जुलाई शुक्रवार को देहरादून की जौहरी रोड से आरोपी महिला विमला देवी को गिरफ्तार कर लिया।

देहरादून के एक घर में हुई 10 लाख रुपए के गहनों की चोरी, सालभर बाद अपनी एक गलती से पकड़ा गई आरोपी महिला

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सालभर पहले एक घर से हुई 10 लाख रुपए के गहने की चोरी का अनसुलझा मामला आरोपी की एक गलती की वजह से सुलझ गया और इस मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार करते हुए उससे चोरी गए गहने भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल चोरी की इस वारदात का खुलासा आरोपी महिला के रील प्रेम की वजह से हुआ। यह वारदात शहर के नितिशा वत्स के घर सालभर पहले उस वक्त हुई थी, जब वह जाखन इलाके के भागीरथीपुरम इलाके में दून रिपब्लिक अपार्टमेंट में रहती थीं।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार नितिशा ने पुलिस को बताया कि सालभर पहले उसके घर से सोने की दो अंगूठियां, एक सोने की चेन, हीरा जड़ा हार्ट शेप पेंडेंट और सोने का लॉकेट चोरी हो गया था। महिला ने बताया कि इस वारदात को लेकर उसे अपनी घरेलू सहायिका विमला देवी पर शक था।

घरेलू सहायिका ने खुद थाने चलने की बात कह दी

इसके बाद जब नितिशा ने उससे पूछताछ की तो विमला ने खुद को बेकसूर बताया और चोरी में अपनी भूमिका होने से इनकार किया। यहां तक कि उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की बात कह दी। लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से नितिशा ने विमला की बात पर यकीन कर लिया। हालांकि कई बार घर की तलाशी लेने के बाद भी जब ज्वेलरी नहीं मिली तो पीड़िता ने यही मान लिया कि ज्वेलरी कहीं और खो गई होगी या किसी और ने चुरा ली होगी।

पीड़िता ने थाने में नहीं की थी शिकायत

नितिशा ने इस बात की शिकायत पुलिस से नहीं की, और फिर यह मामला अनसुलझा ही रह गया। इसके बाद नितिशा ने भी गहने मिलने की उम्मीद छोड़ दी और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। लेकिन इस चोरी के सालभर बाद कुछ ऐसा हुआ कि नितिशा के खोए हुए गहने चुराने वाले शख्स का पता चल गया।

29 जून को पीड़िता की परिचित ने देखी रील्स

दरअसल बीती 29 जून की सुबह एक परिचित ने नितिशा वत्स को बताया कि उसने एक महिला को सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर एक रील में बिल्कुल वही ज्वेलरी पहने देखा है, जो कि तुम्हारे घर से चोरी हुई थी। इसके बाद जब उस परिचित ने आरोपी महिला का फोटो नितिशा को भेजा तो नितिशा भी उस फोटो को देखकर हैरान रह गई। क्योंकि वह फोटो उसी विमला देवी का था, जो कि सालभर पहले उनके घर पर काम करती थी और जिस पर नितिशा को सबसे पहले शक हुआ था।

नितिशा स्क्रीनशॉट और बिल लेकर पहुंच गई थाने

इसके बाद नितिशा ने तुरंत आरोपी महिला की रील्स और वॉट्सअप स्टेटस के स्क्रीन शॉट्स ले लिए और साथ ही उन्हें फोन में डाउनलोड भी कर लिया। फिर चोरी गई ज्वेलरी के पुराने बिल निकालते हुए पीड़िता ने राजपुर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इस मामले में 1 जुलाई को राजपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी

पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने 2 जुलाई शुक्रवार को देहरादून की जौहरी रोड से आरोपी महिला विमला देवी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान विमला ने चोरी की बात कबूल कर ली और चोरी किए गहने भी पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने आरोपी महिला से सोने का लॉकेट, सोने की दो अंगूठियां, हीरा जड़ा हार्टशेप पेंडेंट और एक नेकलेस बरामद किया। बरामद सामान की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई।

लॉकर में रखे गहने देख खराब हो गया था मन

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की रहने वाली है और फिलहाल जखन में रह रही है। उसने बताया कि सालभर पहले जब वह नितिशा वत्स के घर में काम करती थी तो उसने उनके कमरे में बने लॉकर में रखी महंगी ज्वेलरी को देखा था। इसी दौरान जब उसे एकबार मौका मिला, तो उसने उन गहनों पर हाथ साफ कर दिया।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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