जेनी प्रकरण की फाइल 23 साल बाद फिर खुलेगी, बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट में पिता का नाम गायब; असम में जीरो FIR की तैयारी
23 साल पुराने जेनी प्रकरण परपुलिस जांच फिर रफ्तार पकड़ रही है। पुलिस का कहना है कि पुराने रिकॉर्ड मिलने के बाद सबसे पहले जेनी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।
राजनीति में दो दशक से अधिक समय से बार-बार चर्चा में रहे जेनी प्रकरण में पुलिस जांच फिर रफ्तार पकड़ने जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े इस मामले की जांच कर रहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि उन्हें पुलिस मुख्यालय में जेनी की तरफ से दिया गया शिकायती पत्र मिल गया है। उधर, जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की। हिमंत ने जेनी को साथ देने का भरोसा दिया है। जेनी असम में जीरो एफआईआर दर्ज कर सकती है।
सीओ के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक सीबीआई और थानों में दर्ज हुए सभी केसों की पत्रावलियां मंगवाई जा रही हैं। मामले में पहला केस वर्ष 2003 में दर्ज होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि पुराने रिकॉर्ड मिलने के बाद सबसे पहले जेनी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस आगे पूर्व मंत्री हरक सिंह से भी पूछताछ कर सकती है।
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र वाली फाइल की जांच होगी
देहरादून। नगर निगम में जेनी के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट वाली फाइल फिर खुलेगी। पिता के नाम को लेकर लगातार चल रही अटकलों के बाद नगर निगम भी 2004 में बने उसके बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट की फाइल फिर खोलने जा रहा है। नगर निगम ने 2004 में जेनी के बेटे का जो जन्म प्रमाणपत्र बनाया था उसमें पिता के नाम का कॉलम खाली है। निगम के रिकॉर्ड में भी पिता का नाम नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक शपथपत्र वायरल हो रहा है जिसमें कि उसके पिता का नाम लिखा गया है।
असम में जीरो एफआईआर कराएगी जेनी!
जेनी प्रकरण में सीबीआई जांच तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के डीएनए एवं नार्को जांच के लिए असम में भी कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। बुधवार को इंद्राणी उर्फ जेनी ने इस मामले में असम में जीरो एफआईआर करने की बात कही है। जेनी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में एक मीडिया चैनल से बात करते हुए नजर आ रही जेनी ने कहा कि इस मामले में वह असम के मुख्यमंत्री से भी मिली हैं। उनकी केवल यही मांग है कि इस मामले की दोबारा से सीबीआई जांच होनी चाहिए।
2002 का है जेनी प्रकरण
असम निवासी इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी वर्ष 2002 में देहरादून आई थीं। नौ जून 2003 को उन्होंने दून महिला अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया और तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत पर यौन शोषण व बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया। इस सियासी बवाल के बाद हरक सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि, बाद में हुई सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट में हरक सिंह को क्लीन चिट मिल गई थी। 23 साल बाद फिर दून पहुंचीं जेनी ने पुलिस को शिकायत सौंपकर अपने बेटे को पिता का नाम दिलाने के लिए दोबारा डीएनए जांच की मांग की।
जेनी प्रकरण अंकिता मामले को भटकाने की साजिश: प्रीतम
कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जेनी प्रकरण को भाजपा की साजिश करार दिया। बुधवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में प्रीतम ने कहा कि दिवंगत बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठाई जा रही आवाज को दबाने के लिए भाजपा ने इस मामले को प्रायोजित किया है। वास्तविकता यह है कि इस मामले में सीबीआई का फैसला आ चुका है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। हरक सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है। जेनी प्रकरण में कई बार आरोप लगाए गए हैं और बार बार बदले भी गए। ऐसे में विश्वसनीयता कैसे मानी जा सकती है? जनता सब देख रही है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ेंगे मुहिम
प्रीतम ने कहा कि राज्य में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार के दो मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लग रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस होने का दावा किया जाता है। लेकिन आए दिन सरकारी अफसर-कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने और गिरफ्तार होने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। कहा कि यदि सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ईमानदार होती तो भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत न होती। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाकर अभियान चलाएगी।
भाजपा अपने बुने जाल में खुद फंस रही: हरक सिंह
देहरादून। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि अब यह बात सार्वजनिक हो गई है कि पूरा तानाबाना भाजपा ने बुना है, लेकिन अब वह खुद अपने बुने जाल में फंस गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी रूप से पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ हूं। अब भाजपा इस मामले को फिर से उठाकर अपनी ही सरकार और जांच एजेंसी पर खुद अंगुली उठा रही है।
हरक सिंह पर आरोप राजनीतिक षड्यंत्र: नेगी
देहरादून। रिटायर्ड कैप्टन ताजबीर नेगी ने अंकिता प्रकरण में न्याय नहीं मिलने और अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने जेनी प्रकरण में भी क्लीन चिट के बाद भी हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने को राजनीतिक साजिश करार दिया। बुधवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड कैप्टन ताजबीर नेगी ने कहा कि सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
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