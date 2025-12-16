Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Japanese Monk Honoured in Haridwar Appoint Mahamandaleshwar of Niranjani Akhara
जापानी संत का हरिद्वार में सम्मान, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए गए

जापानी संत का हरिद्वार में सम्मान, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए गए

संक्षेप:

जापानी संत का हरिद्वार में सम्मान हुआ है। हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर नियु्क्त किया। ना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेम गिरि ने कहा कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अपना रही है।

Dec 16, 2025 10:11 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

जापानी संत आदित्यानंद पुरी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए। अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने उनको महामंडलेश्वर नियुक्त किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार शाम एसएमजेएन पीजी कॉलेज परिसर में पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी के तत्वावधान में उनका विधिवत पट्टाभिषेक किया गया। चादर विधि के अनुसार, सभी अतिथि साधु-संतों ने चादर ओढ़ाकर आदित्यानंद पुरी का स्वागत किया। पुष्पवर्षा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको महामंडलेश्वर घोषित किया गया। इस अवसर पर जापान के मोकोतोऊ, यूकेरी, ह्यू, केनतारो, डीका सीमोजो, सतोमी कवामरा, मोमोऔखुरा, यूसिको और डाइजी सबाकी बाला समेत 15 शिष्य भी शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:साईं बाबा की फोटो को आग लगा दो; निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर के विवादित बोल
ये भी पढ़ें:मेला पहुंचा दूसरा सबसे बड़ा निरंजनी अखाड़ा, कैलाशानंद की अगुवाई में निकली पेशवाई

श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि महामंडलेश्वर पद केवल धार्मिक सम्मान नहीं, बल्कि धर्म रक्षा, समाज के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि आदित्यानंद पुरी जैसे युवा और दिव्य संत हिंदू समाज को नई दिशा देंगे।

अंतरराष्ट्रीय संत समाज में भारत का संदेश

जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेम गिरि ने कहा कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अपना रही है और महामंडलेश्वर आदित्यानंद पुरी विश्वभर में सनातन धर्म की पताका फहराएंगे। महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि ने कहा कि आदित्यानंद पुरी जापानी समाज को मार्गदर्शन देंगे। श्रीमहंत महेश पुरी और श्रीमहंत दर्शन भारती ने भी गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता बताई।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Haridwar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।