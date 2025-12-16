जापानी संत का हरिद्वार में सम्मान, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाए गए

संक्षेप: जापानी संत का हरिद्वार में सम्मान हुआ है। हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर नियु्क्त किया। ना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत प्रेम गिरि ने कहा कि पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अपना रही है।

जापानी संत आदित्यानंद पुरी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए। अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने उनको महामंडलेश्वर नियुक्त किया।

सोमवार शाम एसएमजेएन पीजी कॉलेज परिसर में पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी के तत्वावधान में उनका विधिवत पट्टाभिषेक किया गया। चादर विधि के अनुसार, सभी अतिथि साधु-संतों ने चादर ओढ़ाकर आदित्यानंद पुरी का स्वागत किया। पुष्पवर्षा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनको महामंडलेश्वर घोषित किया गया। इस अवसर पर जापान के मोकोतोऊ, यूकेरी, ह्यू, केनतारो, डीका सीमोजो, सतोमी कवामरा, मोमोऔखुरा, यूसिको और डाइजी सबाकी बाला समेत 15 शिष्य भी शामिल हुए।

श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि महामंडलेश्वर पद केवल धार्मिक सम्मान नहीं, बल्कि धर्म रक्षा, समाज के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि आदित्यानंद पुरी जैसे युवा और दिव्य संत हिंदू समाज को नई दिशा देंगे।