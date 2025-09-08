लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था जम्मू का इफराज, ऑपरेशन कालनेमि में फर्जी डॉक्टर और IAS भी दबोचे

उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि में 14 लोगों की गिरफ्तारी की और 1100 से अधिक पर कार्रवाई हुई। प्रमुख ऐक्शन में फर्जी डॉक्टर और आईएएस भी दबोचे। इसके अलावा लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाला इफराज भी पकड़ा गया।

Operation Kalanemi: उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि के तहत 1182 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस अभियान में 5500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया। इस अभियान में जम्मू का इफरान पकड़ा गया, जो दून में युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता था, जबकि अलग-अलग जिलों में फर्जी डॉक्टर और आईएएस का भी खुलासा हुआ। रविवार को उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे ने सरदार पटेल भवन में प्रेस वार्ता में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 2704 लोगों का सत्यापन हुआ। वहां तीन आरोपी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए गए। देहरादून जिले में 922 लोगों का सत्यापन हुआ। पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी कार्रवाई हुई। आईजी भरणे ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमि का संदेश है कि देवभूमि की आस्था और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रमुख ऐक्शन बांग्लादेशी डॉक्टरः सेलाकुई में एक बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के सहारे बंगाली डॉक्टर बनकर रह रहा था। उसके पास आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए।

लड़कियों को प्रेम जाल में फंसायाः अनंतनाग (जम्मू) का युवक इफराज अहमद युवतियों को धर्म और पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसा रहा था। युवती की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश: उत्तर प्रदेश में हुई धर्मांतरण की कार्रवाई के तार देहरादून तक जुड़े। प्रेमनगर और रानीपोखरी थानों में एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया। कई आरोपियों को यूपी वारंट पर लाया जाएगा और दुबई में बैठे आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया।

फर्जी आईएएस बनकर ठगी: टिहरी गढ़वाल के कैम्पटी में निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का नक्शा पास कराने के नाम पर ₹2.55 लाख की साइबर ठगी करने वाला शख्स प्रयागराज से गिरफ्तार। आरोपी ने खुद को आईएएस बताया था।