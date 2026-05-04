टिहरी में जबलपुर क्रूज जैसा हादसा होने से टला, 20 फ्लोटिंग बोट्स टूटी; 37 किए गए रेस्क्यू- VIDEO
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जबलपुर क्रूज जैसा हादसा होने से टल गया। यहां 20 फ्लोटिंग बोट्स दो हिस्सों में टूट गई। इससे 37 लोगों की जान पर बन गई। उन्हें एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू किया गया।
टिहरी झील के डोबरा चांठी स्थित सिरांई में जबलपुर क्रूज जैसा हादसा होते-होते बचा। आंधी-तूफान में 20 फ्लोटिंग हट्स दो हिस्सों में बंट गईं। इससे 30 पर्यटकों और स्टाफ के सात सदस्य खतरे में फंस गए। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश देते हुए फ्लोटिंग हट्स के संचालन पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही फ्लोटिंग हट्स को लेकर सख्त एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं।
सिरांई में बीती रात खराब मौसम के कारण फ्लोटिंग हट्स के एक्सल ज्वाइंट निकल गए। इससे 20 फ्लोटिंग हट्स दो हिस्सों में बंट गईं। इनमें 13 हट एक ओर और सात दूसरी ओर हो गईं। इससे हट्स में ठहरे 30 पर्यटकों और स्टाफ के सात सदस्यों की जान पर बन आई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को नाव से सुरक्षित बाहर निकाला।
जांच के आदेश
हादसे से फ्लोटिंग हट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने रविवार को घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने टिहरी की डीएम निकिता खंडेलवाल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पर्यटन विभाग को झीलों में होने वाली पर्यटन गतिविधियों के लिए मजबूत एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर, प्रभारी डीएम वरुणा अग्रवाल ने फ्लोटिंग हट्स मामले की जांच के लिए टिहरी एसडीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी को चार दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने तक फ्लोटिंग हट्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद फ्लोटिंग हट्स के संचालन पर प्रशासन निर्णय लेगा।
टिहरी फ्लोटिंग हट्स हादसे पर डीएम से जांच रिपोर्ट मांगी
टिहरी फ्लोटिंग हट्स हादसे पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीएम टिहरी निकिता खंडेलवाल से पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पर्यटन विभाग को झीलों पर पर्यटन गतिविधियों के लिए कड़ी एसओपी भी तैयार किए जाने के निर्देश दिए। ‘हिन्दुस्तान’ से वार्ता में मुख्य सचिव ने बताया कि टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स हादसे को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स के सेक्टर में उत्तराखंड बड़ा डेस्टिनेशन है। इसे ध्यान में रखते हुए मजबूत सुरक्षा सिस्टम बनाया जाएगा। न सिर्फ फ्लोटिंग हट्स, बल्कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए एसओपी बनाई जाएगी।
वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोग प्रशिक्षित होंगे
वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। सुरक्षा मानक के अनुसार उन्हें दक्ष बनाया जाएगा। बीच-बीच में स्पेशल कोर्स भी होंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर ही लोगों को फूलप्रूफ ट्रेंड किया जा सके।
जबलपुर क्रूज हादसे के बाद भी सोया सिस्टम
जबलपुर क्रूज हादसे के बाद गहरे पानी में होने वाली पर्यटन गतिविधियों को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सबसे अधिक गतिविधियां टिहरी झील में हो रही हैं। सवाल उठ रहा कि जबलपुर क्रूज हादसे के तत्काल बाद सुरक्षा के मानकों को परखा क्यों नहीं गया?
टिहरी झील में कुछ वर्षों में तेजी से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां बढ़ी हैं। मगर सुरक्षा मानकों का कहीं कुछ पता नहीं। यह स्थिति तब है, जब यहां फ्लोटिंग हट्स के अलावा क्रूज भी चल रहा है। जल्द ही कुछ और क्रूज भी संचालित होंगे। झील में पर्यटन गतिविधियों और खासतौर पर क्रूज और फ्लोटिंग हट्स के संचालन को लेकर मानक बेहद सख्त हैं। फ्लोटिंग हट्स के प्लेटफॉर्म या पोंटून में कम से कम तीन स्वतंत्र जलरोधी एयर चैंबर होने चाहिए। ताकि यदि एक चैंबर क्षतिग्रस्त हो तो भी संरचना सुरक्षित रूप से तैरती रहे। अधिकतम भार क्षमता को इस तरह तय किया जाए कि सभी लोगों के एक तरफ एकत्र होने पर भी संरचना न झुके।
तेज लहरों में भी न हो खतरा
गति नियंत्रण को प्लेटफॉर्म का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि पानी की लहरों से होने वाला वर्टिकल और लेटरल त्वरण को यात्रियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित सीमा में रहे। फ्लोटिंग स्ट्रक्चर को स्थापित करने से पहले पर्यटन बोर्ड, मैरीटाइम नियमों और पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना बेहद जरूरी है।
पीपीपी मोड पर संचालन
उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ने वर्ष 2015-16 में टिहरी की विशालकाय झील में 22 फ्लोटिंग हट्स का निर्माण करते हुए उनका संचालन पीपीपी मोड पर दिया है। वर्ष 2020-21 से लॉ रॉय कंपनी इन हट्स का संचालन करती आ रही है। लेकिन, तेज बारिश और आंधी-तूफान के दौरान इन हट्स में रहना खतरे से खाली नहीं हैं।
किसी भी आपात स्थिति में बहने जैसे न पैदा हों हालात
किसी भी तरह की आपात स्थिति में हट्स के बहने जैसे हालात न पैदा हो, इसके लिए भी निर्माण और संचालन के मानक सख्त हैं। पानी की सतह से ढांचे की ऊंचाई न्यूनतम 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्लोटिंग हट्स को मजबूत स्टील वायर, फाइबर रस्सियों, भारी एंकर से सुरक्षित रूप से किनारे या झील के तल से बांधा जाना चाहिए। ताकि तेज हवा, पानी की धाराओं या जल स्तर के उतार-चढ़ाव से ये अपनी जगह से न हटें। आपातकालीन स्थिति के लिए मौके पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड, बचाव दल और एक रेस्क्यू बोट की उपलब्धता हमेशा रहनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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