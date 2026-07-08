जवान लोन के फेर में ऐसा फंसा, पैसा मिला नहीं; GST से 64 करोड़ का नोटिस आ गया
आईटीबीपी जवान ने दो साल पहले ऑनलाइन ऐप से 50 हजार का लोन अप्लाई किया था। लोन रिजेक्ट हो गया था। अब दो साल बाद जवान के नाम पर जीएसटी विभाग से 64 करोड़ की रिकवरी का नोटिस आया है।
साइबर ठगों ने आईटीबीपी जवान को अपना शिकार बना दिया। जवान के साथ हुआ यूं कि उन्होंने दो साल पहले ऑनलाइन ऐप के माध्यम से महज 50 हजार का लोन के लिए अप्लाई किया था। लोन तो मिला नहीं, लेकिन अब उन्हें जीएसटी विभाग ने 64 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेज दिया है। इस पूरे मामले से जवान और उनका परिवार सकते में है। उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
मामला चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के सुदूरवर्ती जिले पिथौरागढ़ का है। आईटीबीपी के एक जवान को मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन लोन की चाह भारी पड़ गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
मामला क्या है
पिथौरागढ़ साइबर सेल के इंस्पेक्टर नीरज भाकुनी ने इस साइबर फ्रॉड का खुलासा किया। बताया कि कुछ समय पहले पीड़ित आईटीबीपी जवान ने इंस्टेंट लोन देने वाले एक मोबाइल ऐप पर आवेदन किया था। प्रक्रिया के तहत जवान ने अपने अहम पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली बिल ऐप पर अपलोड कर दिए। बाद में ऐप पर लोन रिजेक्ट होने की बात कही गई। जवान इसे एक सामान्य बात समझकर भूल गए।
साइबर ठगों ने जवान के दस्तावेजों से नकली फर्म बना डाली
लोन ऐप के पीछे सक्रिय साइबर अपराधियों ने जवान के इन्हीं असली दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर एक फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया। ठगों ने इस फर्जी कंपनी का सालाना टर्नओवर कागजों में 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक दिखा दिया। इस फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर जीएसटी के फर्जी बिल तैयार किए गए और उन्हें अलग-अलग सेल (फर्जी) कंपनियों को बेच दिया गया। इन बिलों पर टैक्स की देनदारी बनी, वह 64 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
परिवार पहुंचा पुलिस के पास, जांच जारी
ठगों के शिकार हुए आईटीबीपी जवान ने करीब दो साल पहले 50 हजार रुपए की जरूरत के लिए लोन ऐप पर अप्लाई किया था। करीब दो माह पहले ही परिजनों को जीएसटी विभाग की ओर से 64 करोड़ की रिकवरी का नोटिस मिला है। परिजनों में घटना के बाद से व्याकुल हैं। उन्होंने मामले में पुलिस में शिकायत की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है।
जरा संभलकर रहें
आईटीबीपी जवान ने लोन ऐप पर 50 हजार की चाह में अप्लाई किया था। जीएसटी विभाग से रिकवरी नोटिस मिलने के बाद परिवार के होश उड़े हुए हैं। ठगों ने फर्जी बिलों के जरिए जवान का फर्जी टर्नओवर तैयार किया और इसे करीब 500 करोड़ दिखाया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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