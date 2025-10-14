Hindustan Hindi News
Italy Job Scam Dehradun Youth Duped of 11 Lakh Passport Seized

उत्तराखंड के युवक को नौकरी का झांसा देकर इटली भेजा, मारपीट कर पासपोर्ट छीना; 11 लाख भी हड़पे

उत्तराखंड के एक युवक को नौकरी का झांसा देकर इटली भेज दिया गया। आरोपी पंजाब के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने मारपीट की और पासपोर्ट भी छीन लिया और 11 लाख हड़प लिए।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 08:25 AM
उत्तराखंड के युवक को नौकरी का झांसा देकर इटली भेजा, मारपीट कर पासपोर्ट छीना; 11 लाख भी हड़पे

देहरादून के युवक को इटली में नौकरी का झांसा देकर 11 लाख ठग लिए गए। आरोपियों ने विदेश भिजवाया और वहां नौकरी नहीं दिलाई। आरोप है कि पीड़ित का पासपोर्ट भी छीन लिया गया।

जानकारी के अनुसार, बीते 14 जनवरी को युवक इटली पुलिस के पास पहुंचा। पासपोर्ट न होने के कारण इटली पुलिस ने युवक को एक संस्था में रखवाया हुआ है। युवक के दून में रह रहे परिजन भी परेशान हैं। इस मामले में पंजाब से जुड़े चार आरोपियों पर पटेलनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि अवतार सिंह निवासी सिंघलमंडी, कारगी चौक ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 2023 में उनकी मुलाकात हरचरण मल्ली और उसके जीजा नरेंद्र उर्फ राजा निवासी बटाला पोल्ली का गुरुद्वारा गली नंबर 3 बटाला पंजाब से हुई। इनके साथ संदीप गिल और अमृतपाल भी मिले।

हरचरण ने दावा किया कि आरोपियों ने चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार नौकरी लगवाने का झांसा दिया।

