देहरादून में शराब कारोबारी-बिल्डरों के ठिकानों पर IT की रेड, करोड़ों की नकदी और गोल्ड जब्त

संक्षेप: IT Raids in Dehradun: देहरादून में आईटी विभाग ने शराब कारोबारियों और बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने करोड़ों की नकदी और गोल्ड जब्त किया।

देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की चार दिन तक चली छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। इन चार दिनों में छह कारोबारियों से 10 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए गए। जब्त संपत्ति पर कारोबारियों को अपने पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। विभाग की टीमें शनिवार देर रात तक लौट गईं।

इस कार्रवाई से देहरादून में व्यापार और रियल एस्टेट क्षेत्र में हलचल रही। आयकर विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई संपत्ति का सत्यापन और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली में चार स्थानों पर कार्रवाई करने के बाद टीम देहरादून पहुंची थी। करीब 100 अधिकारियों की टीम ने यहां 16 ठिकानों पर कार्रवाई की।

नहीं दिया ठोस प्रमाण सूत्रों के अनुसार, बिल्डर राकेश बत्ता और रमेश बत्ता के आवास और बल्लूपुर चौक स्थित कार्यालय में टीम ने सबसे अधिक समय बिताया। छापेमारी के दौरान तीन करोड़ रुपये नकद और सात करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए गए। कारोबारियों ने नकदी और आभूषणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया, इसलिए इन्हें जब्त किया गया।

डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच होगी विभाग ने कारोबारियों के घर और दफ्तरों से कई कंप्यूटर, लैपटॉप और टैब भी जब्त किए हैं। सभी उपकरणों की फाॅरेंसिक जांच होगी। डिलीट किए गए डाटा को रिकवर करने के साथ वित्तीय साक्ष्यों की जांच की जाएगी।