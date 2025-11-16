Hindustan Hindi News
IT Raids Liquor Traders and Builders in Dehradun Crores in Cash and Gold Seized
देहरादून में शराब कारोबारी-बिल्डरों के ठिकानों पर IT की रेड, करोड़ों की नकदी और गोल्ड जब्त

Sun, 16 Nov 2025 08:22 AMGaurav Kala देहरादून
देहरादून में शराब कारोबारियों और बिल्डरों के ठिकानों पर आयकर विभाग की चार दिन तक चली छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। इन चार दिनों में छह कारोबारियों से 10 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए गए। जब्त संपत्ति पर कारोबारियों को अपने पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। विभाग की टीमें शनिवार देर रात तक लौट गईं।

इस कार्रवाई से देहरादून में व्यापार और रियल एस्टेट क्षेत्र में हलचल रही। आयकर विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई संपत्ति का सत्यापन और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से की गई है। दिल्ली में चार स्थानों पर कार्रवाई करने के बाद टीम देहरादून पहुंची थी। करीब 100 अधिकारियों की टीम ने यहां 16 ठिकानों पर कार्रवाई की।

नहीं दिया ठोस प्रमाण

सूत्रों के अनुसार, बिल्डर राकेश बत्ता और रमेश बत्ता के आवास और बल्लूपुर चौक स्थित कार्यालय में टीम ने सबसे अधिक समय बिताया। छापेमारी के दौरान तीन करोड़ रुपये नकद और सात करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए गए। कारोबारियों ने नकदी और आभूषणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया, इसलिए इन्हें जब्त किया गया।

डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच होगी

विभाग ने कारोबारियों के घर और दफ्तरों से कई कंप्यूटर, लैपटॉप और टैब भी जब्त किए हैं। सभी उपकरणों की फाॅरेंसिक जांच होगी। डिलीट किए गए डाटा को रिकवर करने के साथ वित्तीय साक्ष्यों की जांच की जाएगी।

बैंकों के लॉकर भी होंगे अब जांच के दायरे में

सूत्रों के अनुसार, कारोबारियों के विभिन्न बैंकों में कुल 22 लॉकर हैं। विभाग लॉकरों में रखी संपत्ति और दस्तावेजों की भी गहन जांच करेगा। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग ने बुधवार सुबह देहरादून में रियल एस्टेट कारोबारी राकेश बत्ता, रमेश बत्ता, इंदर खत्री, विजेंद्र पुंडीर और शराब कारोबारी कमल अरोड़ा, प्रदीप वालिया के घर और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की थी।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
