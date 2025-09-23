ISRO says Uttarakhand has india Most Dangerous Zone Serious Threat on Kedarnath Highway ISRO की डरावनी रिपोर्ट; उत्तराखंड देश का सबसे डेंजर जोन, केदारनाथ हाईवे पर गंभीर खतरा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
ISRO की डरावनी रिपोर्ट; उत्तराखंड देश का सबसे डेंजर जोन, केदारनाथ हाईवे पर गंभीर खतरा

उत्तराखंड को लेकर इसरो की डरावनी रिपोर्ट आई है। 2023 के बाद इस साल भी उत्तराखंड में देश के सबसे अधिक डेंजर जोन हैं। रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है, टिहरी दूसरे स्थान पर तीसरे नंबर पर केरल का त्रिशूर जिला है।

Gaurav Kala बद्री नौटियाल, रुद्रप्रयाग, हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 10:31 AM
देशभर में हुए भू-धंसाव के आंकड़ों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने लगातार पहले स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ताजा ‘लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया’ रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में भी रुद्रप्रयाग सबसे अधिक प्रभावित जिला था और अब भी इसके स्थान में कोई बदलाव नहीं आया है। टिहरी जिला दूसरे और केरल के त्रिशूर जिले को तीसरे स्थान पर रखा गया है।

केदारनाथ हाईवे पर गंभीर खतरा

इस रिपोर्ट में रुद्रप्रयाग को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां भूगर्भीय बदलाव लगातार हो रहे हैं। केदारनाथ हाईवे समेत जिले के कई क्षेत्रों में 51 डेंजर जोन हैं, जिनमें से कई पर अस्थाई उपचार चल रहे हैं। जवाड़ी बाईपास के तीन प्रमुख स्थानों पर गहरा भू-धंसाव देखा गया है, और इस साल 13 नए भू-धंसाव प्रभावित जोन उभर चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय ने बताया कि भूगर्भीय विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुसार, जिले में लगातार आपदाएं हो रही हैं, जिनसे भारी जनहानि भी हुई है। यह स्थिति रुद्रप्रयाग को भू-धंसाव के लिहाज से देश का सबसे संवेदनशील और खतरे में रहने वाला क्षेत्र बनाती है।

गढवाल विवि के भूवैज्ञानिक डॉ. एसपी सती का कहना है कि हिमालय में लंबी दरारें और मंदाकिनी घाटी में तिब्बत की ओर बढ़ते दबाव से भूस्खलन बढ़ा है। बड़े निर्माण से यहां खतरा बन सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में होने वाली आपदाओं से प्रभावी बचाव किया जा सके।

