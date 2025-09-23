ISRO की डरावनी रिपोर्ट; उत्तराखंड देश का सबसे डेंजर जोन, केदारनाथ हाईवे पर गंभीर खतरा

उत्तराखंड को लेकर इसरो की डरावनी रिपोर्ट आई है। 2023 के बाद इस साल भी उत्तराखंड में देश के सबसे अधिक डेंजर जोन हैं। रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर है, टिहरी दूसरे स्थान पर तीसरे नंबर पर केरल का त्रिशूर जिला है।

देशभर में हुए भू-धंसाव के आंकड़ों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले ने लगातार पहले स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ताजा ‘लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया’ रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में भी रुद्रप्रयाग सबसे अधिक प्रभावित जिला था और अब भी इसके स्थान में कोई बदलाव नहीं आया है। टिहरी जिला दूसरे और केरल के त्रिशूर जिले को तीसरे स्थान पर रखा गया है।

केदारनाथ हाईवे पर गंभीर खतरा इस रिपोर्ट में रुद्रप्रयाग को अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जहां भूगर्भीय बदलाव लगातार हो रहे हैं। केदारनाथ हाईवे समेत जिले के कई क्षेत्रों में 51 डेंजर जोन हैं, जिनमें से कई पर अस्थाई उपचार चल रहे हैं। जवाड़ी बाईपास के तीन प्रमुख स्थानों पर गहरा भू-धंसाव देखा गया है, और इस साल 13 नए भू-धंसाव प्रभावित जोन उभर चुके हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण विभाग (लोनिवि) के अधिशासी अभियंता ओंकार पांडेय ने बताया कि भूगर्भीय विशेषज्ञों की चेतावनी के अनुसार, जिले में लगातार आपदाएं हो रही हैं, जिनसे भारी जनहानि भी हुई है। यह स्थिति रुद्रप्रयाग को भू-धंसाव के लिहाज से देश का सबसे संवेदनशील और खतरे में रहने वाला क्षेत्र बनाती है।