'इस बार 65 पार'; उत्तराखंड को बड़ा टारगेट दे गए अमित शाह, जीत की हैट्रिक को BJP कार्यकर्ताओं में भरा जोश

भाजपा ने उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। अमित शाह ने कल देहरादून की रैली में उत्तराखंड में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए ‘65 पार’ वाला बड़ा टारगेट देकर BJP कार्यकर्ताओं में जोश भरा।

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को परेड मैदान में आयोजित राज्योत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए तीसरी बार 65 पार का नारा दिया। उन्होंने जनता से तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने को आशीर्वाद मांगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस बार न 47 और न ही 57 सीट से कुछ होगा। इस बार भाजपा सरकार की हैट्रिक 65 से अधिक सीटें जीत कर बनानी है। कहा कि गुजरात, असम, गोवा, महाराष्ट्र की तरह उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार की चुनावी हैट्रिक बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पर्यटन राजनीति से उत्तराखंड में भी कांग्रेस का कुछ बदलने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि जनता बताए कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग, छात्रवृत्ति घोटाला, खाद्य घोटाले का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन में सचिवालय कमीशन का अड्डा बन गया था। उत्तराखंड में एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं और अफसरों के भ्रष्टाचार से जुड़े स्टिंग सामने आ रहे थे। अब भाजपा सरकार में सुशासन का राज है। उन्होंने जनता से पूछा कि, उन्हें विकास को आगे बढ़ाने वाली भाजपा सरकार चाहिए या भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी का नुकसान किया। कहा कि कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड में मनी ऑर्डर व्यवस्था थी, उसे भाजपा सरकार के विकास कार्यों ने बदलते हुए राजस्व सृजन करने वाला सिस्टम बना दिया है। उत्तराखंड के 51 गांव ऐसे हैं, जहां रिवर्स पलायन हुआ हैं।

सपा सरकार में हुई बर्बरता शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पर जमकर बर्बरता हुई। रामपुर तिराहा कांड हुआ। युवाओं को मौत के घाट उतारा गया। राज्य के लोगों ने संघर्षों, आंदोलनों से इस राज्य को प्राप्त किया। भाजपा ने उन राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए राज्य गठन में अहम भूमिका निभाई और जन भावनाओं के अनुरूप अलग राज्य बनाया।