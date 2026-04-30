Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ईरान-अमेरिका जंग का असर, हज यात्रा के लिए हवाई सफर 10 हजार तक महंगा; 15 मई की डेडलाइन तय

Apr 30, 2026 10:28 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share

Iran-America war impact on Haj Yatra: ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर अब हज यात्रा पर पड़ रहा है। यात्रा के लिए हवाई सफर 10 हजार तक महंगा हुआ है। जायरिनों को 15 मई तक अतिरिक्त राशि चुकानी होगी।

ईरान-अमेरिका जंग का असर, हज यात्रा के लिए हवाई सफर 10 हजार तक महंगा; 15 मई की डेडलाइन तय

Iran-America war impact on Haj Yatra: ईरान-इजराइल युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर अब हज यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में वृद्धि कर दी है और यात्रियों को 10 हजार की अतिरिक्त राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखं से इस बार कुल 1348 जायरीन हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक 471 यात्री अकेले देहरादून से हैं। 18 अप्रैल से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण किराया बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:यहां दुल्हन बारात लेकर आती है ससुराल, जौनसार में एक परिवार में साथ-साथ 6 शादियां

15 मई तक जमा करनी होगी अतिरिक्त राशि

उत्तराखंड हज अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान की ओर से बुधवार को निर्देश जारी किए गए हैं। जायरीनों को यह अतिरिक्त राशि 15 मई 2026 तक हर हाल में जमा करानी होगी। भुगतान एसबीआई, यूनियन बैंक या हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। बैंक में पैसा जमा करते समय अपना बैंक रेफरेंस नंबर लिखना अनिवार्य होगा।

ये भी पढ़ें:मालरोड होगा द्रोणाचार्य मार्ग, क्लेमेंटाउन कहलाएगा शौर्य नगर;इन इलाकों के नए नाम

ईरान संग युद्ध में अमेरिका का अब तक करीब 25 अरब डॉलर खर्च

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सांसदों को बताया कि ईरान के साथ युद्ध पर अब तक अनुमानित 25 अरब डॉलर की लागत आ चुकी है। प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति की सुनवाई के दौरान युद्ध मामलों के वित्त विभाग के कार्यवाहक अवर सचिव जूल्स हर्स्ट तृतीय ने बुधवार को कहा कि इस राशि का अधिकांश हिस्सा हथियारों और गोला-बारूद पर खर्च हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि सेना ने अभियानों को चलाने और उपकरणों के प्रतिस्थापन पर भी बड़ी राशि खर्च की है।

ईरान को फिर वार्ता मेज पर लाने के प्रयास कर रहा पाक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाकर मौजूदा संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के प्रयास जारी हैं, हालांकि फिलहाल स्थिति मंहगे और जटिल गतिरोध में फंसी हुई है।

ये भी पढ़ें:दून में आधी रात धांय-धांय; पुलिस ने एक बदमाश मौके पर ढेर किया, SHO को गोली लगी

शरीफ ने कैबिनेट को संबोधित करते हुए कहा कि जारी युद्ध ने पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति की रफ्तार को प्रभावित किया है और ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा, " युद्ध के कारण हमारी आर्थिक विकास यात्रा रुक गई है, पेट्रोलियम कीमतें आसमान छू रही हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम इस कठिन समय से सफलतापूर्वक निकलेंगे।"

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News iran america war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।