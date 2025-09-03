Insult of Arvind Kejriwal AAP uttarakhand In Charge Lashes Out Amid Workers Clash Shares Old Anecdote केजरीवाल का अपमान है, AAP कार्यकर्ताओं को भिड़ते देख प्रदेश प्रभारी सुनाने लगे किस्सा, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Insult of Arvind Kejriwal AAP uttarakhand In Charge Lashes Out Amid Workers Clash Shares Old Anecdote

केजरीवाल का अपमान है, AAP कार्यकर्ताओं को भिड़ते देख प्रदेश प्रभारी सुनाने लगे किस्सा

देहरादून में आरोपों और नोकझोंक के शोर के बीच आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश इकाई को कठघरे में खड़ा किया। इसी दौरान प्रभारी महेंद्र यादव ने माहौल शांत करने की कोशिश में एक पुराना किस्सा सुनाया।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
केजरीवाल का अपमान है, AAP कार्यकर्ताओं को भिड़ते देख प्रदेश प्रभारी सुनाने लगे किस्सा

उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज के सामने ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ‘प्रदेश कार्यकारिणी भंग करो’ की आवाजें गूंजीं। आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश इकाई पर कई आरोप लगाए, इसे लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। भारी हंगामे के बीच प्रभारी महेंद्र यादव ने एक पुराना किस्सा भी सुनाया। बताने लगे कि यह मेरा नहीं केजरीवाल का अपमान है।

मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित जिला कार्यकर्ता संवाद में वरिष्ठ नेता डीके पाल, प्रेम सिंह, कौटिल्य, उमा सिसौदिया, विपिन खन्ना, शरद जैन, सुधा पटवाल और उमा कश्यप ने कहा कि पिछले एक साल से प्रदेश कार्यकारिणी भंग करने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों पर पार्टी को तोड़ने के साथ साजिशन लोगों को बाहर निकालने का आरोप भी लगाया। अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग उठाई। कहा गया कि प्रदेश कार्यकारिणी भंग न होने से संगठन के काम और आगामी चुनाव की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण, शहीद परिवारों को भी तोहफा

वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह ने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष ने उनको अध्यक्ष नहीं बनाने पर पार्टी खत्म करने की चेतावनी दी। इस पर तीखी नोकझोंक हो गई और अध्यक्ष एसएस कलेर ने मंदिर में चलकर कसम खाने तक की बात कह दी। कलेर ने सारे आरोपों को निराधार बताया। संचालन कर रहे वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह आनंद ने भी कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी भंग की जानी चाहिए। वे आज ही इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे।

सुनाया एक किस्सा

प्रभारी महेंद्र यादव ने एक किस्सा भी सुनाया, जब हरिद्वार में एक कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने बताया कि कॉल करने के बाद भी ‘सैनी साहब’ नहीं आए। बकौल यादव, वे मेरा नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि मुझे तीन महीने से प्रभार मिला है, आप मिलकर चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। गुटबाजी करेंगे तो संगठन नहीं चलेगा। जो काम करेगा, वही इस पार्टी में रहेगा।

निष्कासन पर प्रदेश प्रभारी से जवाब मांगा

वरिष्ठ नेता उमा सिसौदिया ने अध्यक्ष एसएस कलेर से पूछा कि किन कारणों से उनको निष्कासित किया गया? उनको इसका जवाब चाहिए। बकौल उमा, मैंने दिल्ली की दौड़ नहीं लगाई और न ही सोशल मीडिया में लिखा। परिवार बैठा है आज, इसलिए सवाल पूछा। इस पर कलेर ने कहा कि उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था।

केजरीवाल के सामने उठाएंगे आवाज

प्रभारी यादव बोले, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबकी शिकायतें सुन ली हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के नए सिरे से गठन के लिए मीडिया को भी पत्र जारी करेंगे, इससे पहले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे। वे बोले, कार्यकारिणी भंग नहीं होगी तो वे भी छोड़ देंगे। प्रदेश अध्यक्ष तो खुद कह रहे हैं कि मुझे हटा दो। सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि सबकी बात रखी जा रही है। इसमें कोई दोराय नहीं कि प्रदेश में संगठन की स्थिति ठीक नहीं है। पूर्व में मार्गदर्शन का अभाव रहा है, शीर्ष नेतृत्व तक बात जानी चाहिए थी, जो नहीं पहुंची।

2027 के चुनाव की पूरी तैयारी

प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने पार्टी को मजबूत करने के साथ सम्मेलन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करते हुए 2027 के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प लिया गया। उत्तरकाशी के समाजसेवी हरदीप सिंह, अमित, अनिल चंचल ने समर्थकों संग पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी, संगठन मंत्री हिमांशु पुंडीर, जसबीर सिंह, जितेन पंत, मुकुल बिडला, नसीर खान, तारादत्त डंगवाल, संजय सैनी, सीपी सिंह, कासिम, बबीता चंचल भी मौजूद रहे।

Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।