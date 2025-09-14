वर्क फ्रॉम होम का सपना दिखाकर युवती ने पहले इंस्टाग्राम पर फंसाया, फिर लाखों ऐंठे
काशीपुर में एक युवक को वर्क फ्रॉम होम का सपना दिखाकर युवती ने इंस्टाग्राम पर फंसाकर 2.45 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
काशीपुर में वर्क फ्रॉम होम का सपना दिखाकर एक साइबर ठग युवती ने युवक को इंस्टाग्राम पर फंसाकर 2.45 लाख रुपये ठग लिए। कुंडा थाना क्षेत्र के गढ़ीनेगी निवासी सूरज कुमार पुत्र रामकिशन ने पुलिस को तहरीर देकर इसकी जानकारी दी।
सूरज कुमार ने पुलिस को बताया कि मार्च में इंस्टाग्राम पर एक युवती ने उसे वर्क फ्रॉम होम का काम करने के लिए संपर्क किया। युवती ने कंपनी का नाम ‘ग्लोबल ई’ बताया और उसे काम दिलाने का दावा किया। शुरुआत में उसने युवक के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी दिया, लेकिन काम शुरू करने से पहले पैसे जमा करने की शर्त रखी।
युवती ने अलग-अलग बार में युवक से कुल 2.45 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद न तो काम मिला और न ही युवती का कोई पता चला। इसके बाद सूरज कुमार ने पुलिस को तहरीर दी और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया।
पुलिस साइबर ठग की तलाश कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अधिकारियों ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए किसी को भी पैसे देने से पहले पूरी तरह जांच कर लेना चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।