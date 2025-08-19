इंस्टाग्राम से फंसाकर पुलिस का जवान डेढ़ साल तक करता रहा रेप, पीड़िता को लेनी पड़ी कोर्ट की शरण
हरिद्वार में पुलिस के जवान पर युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उसकी नहीं सुनी। उसके बाद उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस के जवान पर इलाके की युवती को इंस्टाग्राम से फंसाकर डेढ़ साल तक रेप करने का आरोप है। लड़की का आरोप है कि जब उसकी शिकायत लेकर वो एसएसपी के पास पहुंची तो वहां भी मामले में ऐक्शन नहीं हुआ। इसके बाद पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर पुलिसकर्मी ने उसके साथ कई बार होटल तो कभी उसके घर में संबंध बनाए।
हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्रांर्गत में सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने पुलिसकर्मी सचिन कश्यप पर शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, जब उसने आरोपी से शादी की बात की, तो उसने साफ इंकार कर दिया।
पीड़िता को कोर्ट की लेनी पड़ी शरण
युवती ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि डेढ़ साल पहले उनकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोनों कई बार मिले और इसी दौरान आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय पहले आरोपी उनके घर भी आया और फिर से शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने थाना पथरी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इसे टाल दिया क्योंकि आरोपी पुलिस में तैनात था। इसके बाद 10 जून को लक्सर सीओ और 2 जुलाई को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट के आदेश पर पथरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पथरी एसओ मनोज नौटियाल ने बताया कि आरोपी सचिन कश्यप, पिता फकीर चंद, निवासी भगवानपुर, के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी वर्तमान में ऊधमसिंह नगर जनपद में तैनात है।
