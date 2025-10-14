Hindustan Hindi News
इंस्टाग्राम पर जॉब स्कैम, ऑनलाइन नौकरी का लिंक भेज महिला से 17 लाख की ठगी

हल्द्वानी में इंस्टाग्राम पर जॉब स्कैम का मामला सामने आया है। महिला को ऑनलाइन नौकरी का लिंक भेजकर निवेश का लालच दिया गया। पहले कुछ रकम वापस मिली तो भरोसा हुआ। फिर ठगों ने 17 लाख से अधिक हड़प लिए।

Gaurav Kala हल्द्वानी, हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:24 AM
इंस्टाग्राम पर जॉब स्कैम, ऑनलाइन नौकरी का लिंक भेज महिला से 17 लाख की ठगी

हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र की एक महिला इंस्टाग्राम पर भेजे गए ऑनलाइन जॉब लिंक के चक्कर में 17 लाख से अधिक की ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर नौकरी का लिंक आने के बाद उसने लिंक खोला तो उसे एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें निवेश पर भारी लाभ देने का दावा किया गया।

कॉलर ने पहले मामूली रकम निवेश करने को कहा। महिला ने जब पहली बार 800 रुपये जमा किए, तो उसे 1,030 रुपये वापस कर दिए गए। इससे भरोसा होने पर महिला ने धीरे-धीरे कई किस्तों में कुल 17.62 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा करा दिए।

महिला के अनुसार, जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो कॉलर ने कहा कि उसका खाता ‘फ्रीज’ हो गया है और रकम वापस नहीं दी जा सकती। इस पर पीड़िता को ठगे जाने का एहसास हुआ और उसने मुखानी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

थाना प्रभारी (एसओ) दिनेश जोशी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम की ऑनलाइन लेनदेन विवरण के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ठगों के खातों और लिंक की ट्रेसिंग शुरू कर दी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
