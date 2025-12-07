फ्लाइट और ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को ‘नापनी’ पड़ी सड़क, देहरादून में बुरा हाल!

संक्षेप: देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की भुवनेश्वर, दिल्ली और लखनऊ से आने वाली तीन फ्लाइटें शनिवार को रद्द रहीं और तीन देर से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजकर आगे की यात्रा की व्यवस्था की गई।

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाली इंडिगो की तीन फ्लाइटें शनिवार को रद्द हुईं और तीन ही फ्लाइटें देर से पहुंची। इस कारण यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह 8:25 पर भुवनेश्वर से आने वाली फ्लाइट नहीं पहुंची। यात्री फ्लाइट का इंतजार करते रहे। एयरलाइंस के कर्मचारियों ने फ्लाइट रद्द होने के बाबत यात्रियों को सूचना दी। दोपहर में 3:20 पर दिल्ली से आने वाली फ्लाइट और शाम 4:55 पर लखनऊ से आने वाली फ्लाइट भी रद्द की गई। वहीं सुबह 9:45 बजे जयपुर से आने वाली फ्लाइट दोपहर 12:30 बजे देहरादून हवाईअड्डे पर पहुंची। बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट 5:20 बजे पहुंचना था जो 5: 30 बजे पहुंची। दिल्ली वाली फ्लाइट को शाम 5:55 बजे आना था जो देर शाम 6.55 बजे पहुंची। अधिकारियों के अनुसार तीनों फ्लाइट के पैसेंजर को फ्लाइट कैंसिल होने के संबंध में मैसेज कर दिया गया था। भुवनेश्वर और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से दिल्ली भेजा गया, जहां से उनकी एयरलाइंस में आगे की व्यवस्था की। कई यात्री जिन्हें लखनऊ जाना था, उन्होंने दूसरा विकल्प रेलवे का चुना।

यात्रियों ने पहले से ही कर ली थी तैयारी शुक्रवार को अचानक से इंडिगो एयरलाइेंस की फ्लाइट कैंसिल होने से देहरादून समेत अन्य शहरों के यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कई लोग शादी समारोह और मीटिंग तक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, शनिवार को इंडिगो से जिन लोगों ने अपने टिकट कराए वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे।

सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन रद्द, यात्री परेशान देहरादून-हरिद्वार के बीच ट्रेनों का ब्लॉक शुरू हो गया है। पहले दिन देहरादून से सहारनपुर और सहारनपुर से देहरादून आने वाली पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। इससे यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ी। उनको टैक्सी और बसों से सहारनपुर जाना पड़ा। देहरादून-हरिद्वार के बीच रेल पुलों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसके लिए दस दिसंबर तक देहरादून और ऋषिकेश आने और जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। देहरादून आने और यहां से जाने वाली 24 ट्रेनों के अलग-अलग तिथियों पर 58 फेरे प्रभावित रहेंगे। ब्लॉक के पहले दिन शनिवार को देहरादून से सहारनपुर जाने और सहारनपुर आने वाली पैसेंजर ट्रेन रद रही। यह ट्रेन दस दिसंबर तक रद्द रहेगी।