स्टूडेंट वीजा पर रूस गए एक और भारतीय छात्र को जबरन युद्ध में झोंका, भेजा यूक्रेन; MEA से गुहार

स्टूडेंट वीजा पर रूस गए एक और भारतीय छात्र को जबरन सेना में भर्ती करने और यूक्रेन युद्ध में भेजने का मामला सामने आया है। परिवारवालों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पंजाब के मोगा के बाद दूसरा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है।

रूस और यूक्रेन में तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इस भीषण युद्ध का असर इन दोनों देशों ही नहीं भारत के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। पंजाब के मोगा के बाद एक और भारतीय छात्र को रूस में जबरन सेना की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन युद्ध में झोंकने का आरोप है। मामला उधम सिंह नगर जिले का है। राकेश 7 अगस्त को स्टूडेंट वीजा पर रूस गया था, 30 अगस्त से उसका कुछ अता-पता नहीं है। परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

7 अगस्त को रूस गया था राकेश शक्तिफार्म कुसमोठ निवासी राकेश कुमार (30 वर्ष) पुत्र राजबहादुर मौर्या इसी साल 7-8 अगस्त को स्टडी वीजा पर रूस गया था। वहां पहुंचने के बाद उसने घर फोन कर बताया था कि वह कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। राकेश के बड़े भाई दीपू मौर्या ने 5 सितंबर को विदेश मंत्रालय को ईमेल कर पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने गुहार लगाई है कि भारत सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर राकेश को सुरक्षित वतन वापस लाए।

रूसी सेना की ड्रेस में भेजा फोटो दीपू के अनुसार, 30 अगस्त को आखिरी बार राकेश से बात हुई थी। उसने बताया था कि उसे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और जल्द ही उसे यूक्रेन भेजा जाएगा। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। उसने सेना की ड्रेस पहनकर एक फोटो भी भेजा था।

परिजनों ने रूस में भारतीय दूतावास को पत्र भेजकर मामले की जानकारी दी है और राकेश की सकुशल वापसी की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी सूचित किया है। परिजन अब विदेश मंत्रालय से किसी ठोस कदम की उम्मीद लगाए बैठे हैं।