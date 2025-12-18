Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Indian Student killed in russia ukraine war belongs to uttarakhand Body Brought in Coffin Sought MEA Protection
स्टडी वीजा पर रूस गए भारतीय छात्र की यूक्रेन युद्ध में मौत, ताबूत में लौटा शव; MEA से मांगी थी सुरक्षा

स्टडी वीजा पर रूस गए भारतीय छात्र की यूक्रेन युद्ध में मौत, ताबूत में लौटा शव; MEA से मांगी थी सुरक्षा

संक्षेप:

स्टडी वीजा पर रूस गए उत्तराखंड के छात्र राकेश की यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई है। उनका शव ताबूत में भारत लौटा। परिजनों ने अगस्त महीने में विदेश मंत्रालय से बेटे की सुरक्षा की मांग की थी। राकेश ने जबरन रूसी सेना में भर्ती का आरोप लगाया था।

Dec 18, 2025 08:33 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टडी वीजा पर पढ़ाई के लिए रूस गए उत्तराखंड के छात्र का शव ताबूत में भारत लौटा है। युवक उधमसिंह नगर जिले का रहने वाला था। परिजनों ने पूर्व में युवक को जबरन रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में भेजने का आरोप लगाया था। हालांकि, अब मौत के कारणों को लेकर परिजन और प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि वह पांच महीने पहले पढ़ाई के लिए रूस गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक शक्तिफार्म कुसमोठ निवासी दीपू मौर्य ने पांच सितंबर को विदेश मंत्रालय को ई-मेल भेजकर अपने भाई राकेश कुमार की सकुशल वापसी की गुहार लगाई थी। दीपू के अनुसार, उसका भाई 30 वर्षीय राकेश कुमार इसी वर्ष 7-8 अगस्त को स्टडी वीजा पर रूस गया था। रूस पहुंचने के बाद राकेश ने फोन पर परिजनों को बताया था कि वह बेहद कठिन हालात में है।

ये भी पढ़ें:रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का ऐलान, दिसंबर में ही तैनात होगी ओरेशनिक मिसाइल
ये भी पढ़ें:धर्मांतरण के बाद यूसीसी पर संशोधन भी लौटा, सरकार को डबल झटके की वजह जानें

30 अगस्त को जबरन रूसी सेना में भर्ती

30 अगस्त को राकेश से अंतिम बार बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान राकेश ने आरोप लगाया था कि उसे जबरन रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है और प्रशक्षिण के बाद यूक्रेन युद्ध में भेजा जा रहा है। इसके बाद राकेश से परिजनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। तब परिजनों का कहना था कि उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। उस समय यह भी बताया गया था कि राकेश ने रूसी सेना की वर्दी में अपनी फोटो परिजनों को भेजी थी। इसके बाद परिजन परेशान रहे।

जनप्रतिनिधियों और मीडिया का विरोध

चर्चा है कि राकेश की मौत यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। शव पहुंचने के दौरान घर पर और अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों से दूरी बनाए रखी। जनप्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा।

पिता सिडकुल में करते हैं नौकरी

सोशल मीडिया पर राकेश के दोस्त हनी सिंह ने पोस्ट कर दावा किया कि राकेश दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है, लेकिन इसके बाद स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। राकेश का परिवार 15 वर्षों से शक्तिफार्म में रह रहा है। परिवार मूलरूप से ग्राम पलिया गुर्जर, थाना दातागंज, जिला बदायूं (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। राकेश के पिता सिडकुल की एक कंपनी में नौकरी करते हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Russia Ukraine War

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।