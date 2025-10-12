यूपी-बिहार जाने वाली इन ट्रेनों में दिवाली-छठ पूजा के बाद भी मारामारी, 90 दिन की वेटिंग

Railway News: त्योहार सीजन में ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। देहरादून से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में दिवाली और छठ पूजा के बाद भी लंबी वेटिंग चल रही है। राप्तीगंगा एक्सप्रेस में 90 दिन की वेटिंग है।

Railway News: त्योहारी सीजन में देहरादून आने और देहरादून से जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें पैक हो गई हैं। यूपी-बिहार से होकर गुजरने वाली इन आठ ट्रेनों में दीवाली के बाद के लिए भी सीट की मारामारी हो रही है। कुंभ एक्सप्रेस में 13 अक्तूबर तक वेटिंग चल रही है तो राप्तीगंगा एक्सप्रेस की स्लीपर में 90 तक वेटिंग लिस्ट है। छठ पूजा को लेकर भी इस ट्रेन में दिवाली के बाद सीटें नहीं मिल रही हैं।

कुछ ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी में बुकिंग बंद हो गई है। बाकी श्रेणियों में लंबी वेटिंग चल रही है। हवाई सेवाओं में भी सफर महंगा हो गया है। टिकट 30 से 60 फीसदी तक महंगे मिल रहे हैं। दून स्टेशन से जनशताब्दी, शताब्दी, वंदे भारत, मसूरी, जनता, लाहौरी, लिंक, राप्तीगंगा एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं। इसमें दिल्ली की ट्रेनों को छोड़कर बाकी सभी ट्रेनें दीवाली तक पैक हो गई हैं। कुछ ही ट्रेनों में इक्का-दुक्का सीटें बची हुई है।

स्टेशन अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि त्योहारी सीजन में हर साल ट्रेनों में सीटें फुल हो जाती हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं।

कुंभ एक्सप्रेस में नहीं मिल रहा टिकट देहरादून से हावड़ा जाने वाले कुंभ एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी में 13 अक्तूबर तक वेटिंग चल रही है। इसके बाद दीवाली तक टिकट बुकिंग बंद हो गई है। हावड़ा से देहरादून आने वाली कुंभ एक्सप्रेस में भी दीवाली के बाद तक लंबी वेटिंग चल रही है। इस कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वेटिंग के कारण यात्री असमंजस में हैं कि उनकी टिकट कंफर्म हो भी पाएगी या नहीं।

राप्तीगंगा एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग देहरादून से सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार को गोरखपुर जाने वाली राप्तीगंगा एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। स्लीपर में 55 से लेकर 90 तक की वेटिंग चल रही है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी में भी लंबी वेटिंग है। गोरखपुर से देहरादून आने वाली राप्तीगंगा एक्सप्रेस में भी सीट के लिए मारामारी है। छठ पूजा को लेकर इस ट्रेन में दीवाली के बाद भी सीटें नहीं मिल रही हैं।

30 से 60 फीसदी तक महंगा हुआ हवाई सफर डोईवाला। त्योहारी सीजन में हवाई सेवाओं का किराया 30 से 60 फीसदी तक महंगा हो गया है। टिकटों की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि विमानन कंपनियां एयर टिकट की मांग के आधार पर टिकट का मूल्य तय करती हैं। इससे ऑफ सीजन में रहने वाले न्यूनतम किराये में वृद्धि हो गई है। दून से दिल्ली ऑफ सीजन में न्यूनतम किराया 3,859 है। यह अब 5,014 तक पहुंच गया है। मुंबई का न्यूनतम किराया 5,616 से बढ़कर अब 9,164 और बेंगलुरु का 5,599 से बढ़कर 9,539 तक पहुंच गया है। अहमदाबाद का 4,499 से बढ़कर ₹7,465 और लखनऊ का न्यूनतम किराया 4,175 से बढ़कर 6,523 हो गया है।

‘जनता’ की स्लीपर श्रेणी में दीवाली तक बुकिंग बंद दून से वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी में दीवाली तक बुकिंग बंद हो गई है। बाकी श्रेणियों में लंबी वेटिंग है। वाराणसी से दून आने वाली जनता में 15, 16, 17 व 18 को आरएसी में टिकट मिल रही है। बाकी श्रेणियों में इक्का-दुक्का सीटें खाली हैं।