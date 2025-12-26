Hindustan Hindi News
रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से ट्रेनों का किराया बढ़ा, देहरादून से कहां कितने का टिकट

रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से ट्रेनों का किराया बढ़ा, देहरादून से कहां कितने का टिकट

संक्षेप:

भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिससे देहरादून से चलने वाली शताब्दी, वंदे भारत और उपासना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का सफर महंगा हो गया है।

Dec 26, 2025 08:15 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
भारतीय रेलवे ने परिचालन लागत में वृद्धि और सुरक्षा-सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यात्री किराए में मामूली संशोधन किया है। 26 दिसंबर 2025 से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू हो गई है। यह बदलाव लंबी दूरी की यात्राओं पर लागू होगा, जबकि लोकल ट्रेनें, मासिक सीजन टिकट और 215 किमी तक की साधारण श्रेणी की यात्रा पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

रेलवे के अनुसार, 500 किमी की नॉन-एसी यात्रा पर मात्र 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे, जबकि पहले से बुक टिकटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संशोधन सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय देने की उम्मीद है। इससे देहरादून की ट्रेनों में भी सफर महंगा हो गया है।

देखिए पूरी लिस्ट

ट्रेन का नामश्रेणीपुराना किराया (₹)नया किराया (₹)
देहरादून से दिल्ली - मसूरी एक्सप्रेसस्लीपर225235
एसी थ्री टियर605615
एसी टू टियर855860
एसी फर्स्ट क्लास14151420
देहरादून से काठगोदाम - जन शताब्दीसेकेंड सीटिंग175180
एसी चेयर कार575580
देहरादून से लखनऊ - वंदे भारत एक्सप्रेसएसी चेयर कार14901505
एक्जीक्यूटिव चेयर कार27252740
दून से हावड़ा - उपासना एक्सप्रेसस्लीपर690725
एसी थ्री इकॉनमी17001730
एसी थ्री टियर18051835
एसी टू टियर25752610
एसी फर्स्ट क्लास43554385
देहरादून-वाराणसी - जनता एक्सप्रेसस्लीपर440460
एसी थ्री इकॉनमी11001115
एसी थ्री टियर11851205
एसी टू टियर16901710
एसी फर्स्ट क्लास28352850
देहरादून से काठगोदाम - एक्सप्रेसस्लीपर225235
एसी थ्री टियर605615
एसी टू टियर855860
एसी फर्स्ट क्लास14151420
दून से दिल्ली - जनशताब्दी एक्सप्रेससेकेंड सीटिंग165175
एसी चेयर कार540545
देहरादून-दिल्ली - वंदे भारत एक्सप्रेसएसी चेयर कार905910
एक्जीक्यूटिव चेयर कार17001710
देहरादून से दिल्ली - शताब्दी एक्सप्रेसएसी चेयर कार10651070
एक्जीक्यूटिव चेयर कार16201630
Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
