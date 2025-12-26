रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से ट्रेनों का किराया बढ़ा, देहरादून से कहां कितने का टिकट
भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिससे देहरादून से चलने वाली शताब्दी, वंदे भारत और उपासना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का सफर महंगा हो गया है।
भारतीय रेलवे ने परिचालन लागत में वृद्धि और सुरक्षा-सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यात्री किराए में मामूली संशोधन किया है। 26 दिसंबर 2025 से मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी लागू हो गई है। यह बदलाव लंबी दूरी की यात्राओं पर लागू होगा, जबकि लोकल ट्रेनें, मासिक सीजन टिकट और 215 किमी तक की साधारण श्रेणी की यात्रा पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
रेलवे के अनुसार, 500 किमी की नॉन-एसी यात्रा पर मात्र 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे, जबकि पहले से बुक टिकटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संशोधन सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय देने की उम्मीद है। इससे देहरादून की ट्रेनों में भी सफर महंगा हो गया है।
देखिए पूरी लिस्ट
|ट्रेन का नाम
|श्रेणी
|पुराना किराया (₹)
|नया किराया (₹)
|देहरादून से दिल्ली - मसूरी एक्सप्रेस
|स्लीपर
|225
|235
|एसी थ्री टियर
|605
|615
|एसी टू टियर
|855
|860
|एसी फर्स्ट क्लास
|1415
|1420
|देहरादून से काठगोदाम - जन शताब्दी
|सेकेंड सीटिंग
|175
|180
|एसी चेयर कार
|575
|580
|देहरादून से लखनऊ - वंदे भारत एक्सप्रेस
|एसी चेयर कार
|1490
|1505
|एक्जीक्यूटिव चेयर कार
|2725
|2740
|दून से हावड़ा - उपासना एक्सप्रेस
|स्लीपर
|690
|725
|एसी थ्री इकॉनमी
|1700
|1730
|एसी थ्री टियर
|1805
|1835
|एसी टू टियर
|2575
|2610
|एसी फर्स्ट क्लास
|4355
|4385
|देहरादून-वाराणसी - जनता एक्सप्रेस
|स्लीपर
|440
|460
|एसी थ्री इकॉनमी
|1100
|1115
|एसी थ्री टियर
|1185
|1205
|एसी टू टियर
|1690
|1710
|एसी फर्स्ट क्लास
|2835
|2850
|देहरादून से काठगोदाम - एक्सप्रेस
|स्लीपर
|225
|235
|एसी थ्री टियर
|605
|615
|एसी टू टियर
|855
|860
|एसी फर्स्ट क्लास
|1415
|1420
|दून से दिल्ली - जनशताब्दी एक्सप्रेस
|सेकेंड सीटिंग
|165
|175
|एसी चेयर कार
|540
|545
|देहरादून-दिल्ली - वंदे भारत एक्सप्रेस
|एसी चेयर कार
|905
|910
|एक्जीक्यूटिव चेयर कार
|1700
|1710
|देहरादून से दिल्ली - शताब्दी एक्सप्रेस
|एसी चेयर कार
|1065
|1070
|एक्जीक्यूटिव चेयर कार
|1620
|1630
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
