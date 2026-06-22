नेपाल के कसीनो में हवाला से आ रहा भारतीय रुपया, क्या हैं नियम और कैसे चलता है यह नेटवर्क
भारतीय पुलिस अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया था कि नेपाल के कसीनो में हवाला से बड़ी मात्रा में भारतीय रुपया पहुंच रहा है। जांच के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
नेपाल के कसीनो में हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में भारतीय रुपया आ रहा है। उत्तराखंड पुलिस अधिकारी के चौंकाने वाले दावे के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सूत्रों से पता लगा है कि यह हवाला नेटवर्क गुप्त कोड पर चल रहा है। इसमें इंटरनेशनल रैकेट की संलिप्तता भी सामने आ रही है।
भारत-नेपाल सीमा पर कसीनो के शौकीनों के लिए हवाला कारोबार एक बड़ा जरिया बन रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बॉर्डर पार सीमित रकम ले जाने के कड़े नियमों को धता बताने के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क काम कर रहा है। इस इनपुट के बाद नेपाल से लगने वाले राज्यों की पुलिस नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं।
क्या कहते हैं नियम
नियमों के मुताबिक भारत से नेपाल सीमा पार ले जाने के लिए भारतीय नकदी की एक सीमित सीमा तय है। 25 हजार से अधिक रकम नहीं ले जाई जा सकती। पाबंदी के कारण कसीनो में जुआ खेलने वाले शौकीन हवाला का सहारा लेते हैं। भारत से नेपाल तक फैले इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए रोजाना लाखों रुपये की डील हो रही है। ये दावा भारतीय पुलिस के एक अधिकारी ने किया है जो कि उत्तराखंड पुलिस में निरीक्षक पद पर तैनात हैं।
उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, छानबीन
इस इनपुट के बाद भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों चम्पावत और ऊधमसिंह नगर की पुलिस सक्रिय है। पुलिस और इंटेलिजेंस भारतीय एजेंटों के ठिकानों को तलाश रही है। एसएसपी यूएस नगर अजय गणपति ने कहा कि हवाला नेटवर्क की बात पहले भी सामने आ चुकी है। इसे चेक कराया जा रहा है। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में आया है। सीमावर्ती जनपदों के कप्तानों से क्रॉस चेक कराया जा रहा है।
कैसे चलता है यह हवाला नेटवर्क?
हवाला नेटवर्क भरोसे और गुप्त कोड पर चलता है। कसीनो जाने वाला भारतीय नागरिक सबसे पहले भारत में ही सक्रिय हवाला एजेंट से संपर्क करता है। वह अपनी पूरी रकम (भारतीय करेंसी) भारत में ही एजेंट को सौंप देता है। रकम मिलते ही एजेंट ग्राहक को एक गुप्त कोड, वॉट्सऐप मैसेज या किसी नोट (जैसे ₹10 या ₹20 का नोट) का नंबर दे देता है। यह कोड ही उसकी रकम की पहचान होता है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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