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नेपाल के कसीनो में हवाला से आ रहा भारतीय रुपया, क्या हैं नियम और कैसे चलता है यह नेटवर्क

Gaurav Kala संतोष जोशी, हल्द्वानी
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भारतीय पुलिस अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया था कि नेपाल के कसीनो में हवाला से बड़ी मात्रा में भारतीय रुपया पहुंच रहा है। जांच के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

नेपाल के कसीनो में हवाला से आ रहा भारतीय रुपया, क्या हैं नियम और कैसे चलता है यह नेटवर्क

नेपाल के कसीनो में हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में भारतीय रुपया आ रहा है। उत्तराखंड पुलिस अधिकारी के चौंकाने वाले दावे के बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सूत्रों से पता लगा है कि यह हवाला नेटवर्क गुप्त कोड पर चल रहा है। इसमें इंटरनेशनल रैकेट की संलिप्तता भी सामने आ रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर कसीनो के शौकीनों के लिए हवाला कारोबार एक बड़ा जरिया बन रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बॉर्डर पार सीमित रकम ले जाने के कड़े नियमों को धता बताने के लिए एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क काम कर रहा है। इस इनपुट के बाद नेपाल से लगने वाले राज्यों की पुलिस नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं।

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क्या कहते हैं नियम

नियमों के मुताबिक भारत से नेपाल सीमा पार ले जाने के लिए भारतीय नकदी की एक सीमित सीमा तय है। 25 हजार से अधिक रकम नहीं ले जाई जा सकती। पाबंदी के कारण कसीनो में जुआ खेलने वाले शौकीन हवाला का सहारा लेते हैं। भारत से नेपाल तक फैले इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए रोजाना लाखों रुपये की डील हो रही है। ये दावा भारतीय पुलिस के एक अधिकारी ने किया है जो कि उत्तराखंड पुलिस में निरीक्षक पद पर तैनात हैं।

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उत्तराखंड पुलिस अलर्ट, छानबीन

इस इनपुट के बाद भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों चम्पावत और ऊधमसिंह नगर की पुलिस सक्रिय है। पुलिस और इंटेलिजेंस भारतीय एजेंटों के ठिकानों को तलाश रही है। एसएसपी यूएस नगर अजय गणपति ने कहा कि हवाला नेटवर्क की बात पहले भी सामने आ चुकी है। इसे चेक कराया जा रहा है। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में आया है। सीमावर्ती जनपदों के कप्तानों से क्रॉस चेक कराया जा रहा है।

कैसे चलता है यह हवाला नेटवर्क?

हवाला नेटवर्क भरोसे और गुप्त कोड पर चलता है। कसीनो जाने वाला भारतीय नागरिक सबसे पहले भारत में ही सक्रिय हवाला एजेंट से संपर्क करता है। वह अपनी पूरी रकम (भारतीय करेंसी) भारत में ही एजेंट को सौंप देता है। रकम मिलते ही एजेंट ग्राहक को एक गुप्त कोड, वॉट्सऐप मैसेज या किसी नोट (जैसे ₹10 या ₹20 का नोट) का नंबर दे देता है। यह कोड ही उसकी रकम की पहचान होता है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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