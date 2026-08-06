सऊदी अरब में 8 साल से फंसे हैं इंद्रमणि, पिता की रिहाई के लिए बेटी ने छेड़ी जंग; क्या हुआ था
उत्तराखंड के इंद्रमणि पिछले 8 साल से सऊदी अरब में फंसे हैं। अपने पिता को वापस लाने के लिए बेटी ने मुहिम शुरू की है। पूरी कहानी क्या है? जानते हैं…
रविंद्र थलवाल, देहरादून
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गोरसाड़ा गांव का एक साधारण परिवार पिछले आठ वर्षों से असाधारण पीड़ा झेल रहा है। घर के मुखिया इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में फंसे हैं और उनकी वापसी की उम्मीद अब उनकी बेटी दीपिका नौटियाल के संघर्ष पर टिकी है। पिता को घर लाने के लिए दीपिका ने दो करोड़ रुपये जुटाने की मुहिम छेड़ दी है, एक ऐसी लड़ाई, जिसमें हर दिन उम्मीद और बेबसी आमने-सामने खड़ी दिखती हैं।
इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में ट्रक चालक के रूप में काम करते थे। वर्ष 2018 में एक सड़क दुर्घटना में उनके वाहन से चार लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद उन्हें एक वर्ष की जेल की सजा काटनी पड़ी। ट्रक का बीमा नहीं होने के कारण अदालत ने उन पर नौ लाख रियाल यानी करीब दो करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगा दिया। यह रकम न चुका पाने के कारण वे आज भी परदेस में फंसे हैं, जबकि उनका परिवार उत्तराखंड में उनकी राह देख रहा है।
अपील
इंद्रमणि ने सऊदी अरब से वीडियो संदेश जारी कर बेटी व मदद कर रहे लोगों का आभार जताया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, ‘आपकी हर छोटी मदद और दुआएं ही मुझे अपने देश वापस ला सकती हैं।’ यह संदेश उनकी बेबसी और घर लौटने की तीव्र इच्छा को साफ बयां करता है।
अड़चन
मुहिम को लोगों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। यूपीआई ट्रांसफर में बार-बार समस्या से पैसा खाते में पहुंचने में परेशानी हो रही है। कई लोग नकद सहयोग भी दे रहे हैं। समाजसेवी रोशन रतूड़ी, पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण, पूर्व जिपं अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण, लंबगांव व्यापार मंडल के उदय रावत समेत कई लोग इस प्रयास में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। दीपिका को भरोसा है कि यह सामूहिक प्रयास एक दिन उनके पिता को वापस घर ले आएगा।
आह्वान
देहरादून के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवा वर्मा का कहना है कि यह संवेदनशील और जटिल मामला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर पहल करनी चाहिए और पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके।
छोटे-छोटे सहयोग से उम्मीद, पापा लौटेंगे : दीपिका
घर की जिम्मेदारी पूरी तरह इंद्रमणि पर ही थी। पत्नी गृहिणी हैं और छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में स्नातक कर चुकी बेटी दीपिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आर्थिक मदद की अपील शुरू की। दीपिका कहती हैं, ‘आठ साल हो गए, हम पापा से मिल भी नहीं पाए। रकम बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों के छोटे-छोटे सहयोग से उम्मीद बनी है कि पापा एक दिन जरूर घर लौटेंगे। दीपिका का यह संघर्ष केवल पैसों का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है। हर अपील के साथ एक बेटी अपने पिता को पुकार रही है, एक ऐसी पुकार, जो पहाड़ से निकलकर देश-विदेश तक पहुंच रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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