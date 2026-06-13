ऋषभ पंत ने किए आदि कैलास के दर्शन, होमस्टे में बिताई रात; सुख-सुविधाओं से रहे दूर
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आदि कैलास के दर्शन किए। खास बात ये थी कि इस दौरान उन्होंने कोई बड़ा होटल और सुख-सुविधाओं से खुद को दूर ही रखा। वे रात में आराम करने के लिए एक होमस्टे में ठहरे।
आदि कैलास यात्रा अब केवल आम श्रद्धालुओं और साहसी ट्रैकर्स तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश की जानी-मानी हस्तियां और स्टार खिलाड़ी भी बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए सीमांत क्षेत्र का रुख करने लगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने चीन सीमा के करीब ज्योलिंगकोंग पहुंचकर आदि कैलास के दर्शन किए। उन्होंने पंचाचूली का भी दीदार किया।
क्रिकेट की पिच पर चौके-छक्के लगाने वाले ऋषभ पंत 10 जून को बेहद शांत और गोपनीय तरीके से सबसे पहले दारमा घाटी पहुंचे। जहां उन्होंने पंचाचूली की सुंदर चोटियों का दीदार किया। इसके बाद अगले दिन वह व्यास घाटी के नाबी गांव पहुंचे। किसी बड़े वीआईपी होटलों या सुख-सुविधाओं के बजाय पंत ने जमीन से जुड़े रहकर स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया।
होमस्टे में रात्रि विश्राम भी किया
ऋषभ ने नाबी गांव के एक पारंपरिक होमस्टे में रात्रि विश्राम किया और स्थानीय लोगों के साथ वक्त बिताया। होमस्टे संचालक सुरेंद्र सिंह नबियाल ने बताया कि 12 जून को पंत ने आदि कैलास के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ही आईटीबीपी के जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।
स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला
पंत के इस दौरे से स्थानीय ग्रामीणों और होमस्टे संचालकों में भारी उत्साह है। लोगों का कहना है कि पंत जैसी वैश्विक खेल हस्ती के यहां आने से आदि कैलास यात्रा और उत्तराखंड के सीमांत पर्यटन को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। शनिवार को ऋषभ पंत अब आदि कैलास की पावन स्मृतियों को समेटकर वापस लौट चुके हैं। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पंत उत्तराखंड के किसी धार्मिक स्थान पर पहुंचे हों वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं।
कैसा रहा है पंत का अबतक का करियर
28 वर्षीय ऋषभ पंत अबतक कुल 50 टेस्ट मैच, 31 वनडे मैच, 76 टी-20 इंटरनेशल मैच और 139 आईपीएल मैच खेल चुके हैं। इस दौरान पंत ने टेस्ट फार्मैट में 43.38 की औसत से 3557 रन, वनडे में 33.5 की औसत से 871 रन, टी-20 इंटरनेशनल में 23.25 की औसत से 1209 रन जबकि आईपीएल में 33.61 की औसत से 3865 रन बनाए हैं।
कितने शतक जड़ चुके पंत
शतकों की बात करें तो पंत ने टेस्ट में 8 शतक, वनडे में 1 तो आईपीएल में 2 शतक अपने नाम किए हैं। टेस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर 159 रन, वनडे में 125, टी-20 इंटरनेशनल में 65 रन तो आईपीएल में 128 रन है।
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