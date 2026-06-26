भारतीय कैप्टन अजय पंत की ब्रिटेन में गिरफ्तारी पर सरकार का बयान आया, 16 जुलाई को सुनवाई
Indian Captain Ajay Pant News: भारतीय कैप्टन अजय पंत को 14 जून को ब्रिटेन ने गिरफ्तार किया था। उन पर रूस के एक 'शैडो फ्लीट' के जरिए अवैध रूप से ब्रिटेन में घुसने का आरोप लगा है।
Indian Captain Ajay Pant News: यूनाइटेड किंगडम में हिरासत में लिए गए उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी कैप्टन अजय पंत के मामले में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी दी है। सीएम धामी का भी मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा कि उच्चायोग मामले में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बता दें कि कैप्टन पंत के मामले में सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा कैप्टन अजय पंत के मामले में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय एवं भारतीय उच्चायोग के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधित सभी एजेंसियां कैप्टन पंत को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं।
उच्चायोग ने धामी सरकार को पत्र लिखा
उच्चायोग के अनुसार, कैप्टन अजय पंत वर्तमान में एचएमपी विनचेस्टर में न्यायिक हिरासत में हैं। 19 जून को उच्चायोग ने जेल की टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया था। कैप्टन पंत ने खुद को स्वस्थ बताते हुए कहा कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही वे पत्नी के साथ भी नियमित संपर्क में हैं।
परिवार लगा रहा वापसी की गुहार
उधर, कैप्टन पंत का परिवार लगातार विदेश मंत्रालय और सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगा रहा है। अब इस मामले में उच्चायोग ने मुख्यमंत्री धामी को लिखे पत्र में अवगत कराया है कि मामले को यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के समक्ष भी उठाया गया है। उच्चायोग कैप्टन पंत की पत्नी, उनकी नियोक्ता कंपनी और कानूनी प्रतिनिधियों के भी लगातार संपर्क में है। कैप्टन पंत को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं और मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।
मामला क्या है
बता दें कि कैप्टन पंत को रूसी तेल शिपमेंट पर ब्रिटिश प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के आरोप में यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किया गया है। तब से वह ब्रिटेन की हिरासत में हैं।
आपदा प्रभावितों को चार हजार रुपये प्रतिमाह
मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए 42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। दून के मझाडा और कार्लीगाड़ के 14 आपदा प्रभावित परिवारों को चार हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से छह महीने का किराया मिलेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट लगाने के लिए 38.00 करोड़ की मंजूरी दी है। साथ ही धारचूला, सल्ट, पिरान कलियर, किच्छा, टनकपुर और बनबसा में भी विभिन्न कार्यों के लिए राशि मंजूर की गई है। सरकारी भवनों पर 5.5 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 35.24 करोड़ की योजना भी मंजूर की गई है। इसकी पहली किश्त जारी की करने की अनुमति दे दी गई है।
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