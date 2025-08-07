उत्तरकाशी में सेना एक दिन में बना रही ये पुल, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा आसान

उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही के बीच सेना और BRO एक दिन में अस्थायी पुल बनाएंगे। इससे धराली और हर्षिल तक संपर्क बहाल हो जाएगा औ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा। BRO के जवान युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में बादल फटने की त्रासदी ने भारी तबाही मचाई है। भूस्खलन और बाढ़ ने सड़कों और पुलों को तहस-नहस कर दिया, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भारी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन (BRO) ने चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण जगाई है। सेना के जवान और BRO एक अस्थायी पुल का निर्माण युद्धस्तर पर कर रहे हैं, जो धराली और हरसिल को जोड़ेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देगा।

तबाही का मंजर: सड़कें और पुल बह गए 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में बादल फटने से खीर गंगा नदी में उफान आया, जिसने दर्जनों घर, होटल और दुकानों को मलबे में बदल दिया। गंगोत्री नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें और एक प्रमुख पुल बह गया, जिससे धराली का संपर्क पूरी तरह कट गया। भटवारी, लिंचीगाड़ और गंगरानी के पास सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी हैं।

एक दिन में पुल बनाने की तैयारी सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने स्थिति का जायजा लेते हुए कहा, "बादल फटने और भारी बारिश के बाद धराली तक 96 किलोमीटर के रास्ते में चार बड़े भूस्खलन बिंदु हैं और एक पुल नष्ट हो गया है। BRO के कर्मचारी और मशीनरी पिछले दो दिनों से तैनात हैं। हमें उम्मीद है कि कुछ ही घंटों में सड़क संपर्क बहाल हो जाएगा। पुल का सामान पहले ही लाद दिया गया है और हमारे जवान तैयार हैं। आज रात तक हम पुल का निर्माण शुरू कर देंगे।"

उन्होंने आगे बताया, "हमारा लक्ष्य एक दिन में अस्थायी बैली ब्रिज तैयार करना है। अगले तीन दिनों में हरसिल तक सड़क खोलकर संपर्क बहाल कर देंगे। हम पुरानी सड़क को ठीक करने या नई सड़क बनाने के दोनों विकल्पों पर काम कर रहे हैं।" यह जज्बा दिखाता है कि सेना और BRO हर चुनौती को पार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी की उम्मीद BRO द्वारा बनाए जा रहे इस अस्थायी पुल से न केवल राहत सामग्री को धराली और हरसिल तक पहुंचाना आसान होगा, बल्कि NDRF, SDRF, ITBP और सेना की टीमें भी तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच सकेंगी। अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 50 से अधिक लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 10 जवान और एक JCO शामिल हैं।

मौसम की मार, फिर भी हौसला बरकरार लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे ने राहत कार्यों को और जटिल बना दिया है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक उत्तरकाशी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके बावजूद, सेना और BRO की टीमें रात-दिन काम कर रही हैं। हेलिकॉप्टर ऑपरेशन भी मौसम खुलने पर तेज किए गए हैं, जिसमें चिनूक और MI-17 जैसे हेलिकॉप्टर स्टैंडबाय पर हैं।