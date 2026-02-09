Hindustan Hindi News
सेना ने एवरेस्ट में नया कीर्तिमान गढ़ा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

सेना ने एवरेस्ट में नया कीर्तिमान गढ़ा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज

संक्षेप:

इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी ने किया। एवरेस्ट फतह करने वाली टीम में कुल 22 भारतीय जवानों में से 4 उत्तराखंड निवासी हैं।

Feb 09, 2026 07:22 am ISTGaurav Kala जहांगीर राजू, हल्द्वानी
भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक नया इतिहास रचते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सेना की एडवेंचर विंग के 49 सदस्यीय विशाल दल ने 27 मई 2025 को सफलतापूर्वक एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की। यह अब तक माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठित पर्वतारोहण अभियान दल माना गया है।

इस ऐतिहासिक अभियान का नेतृत्व उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी ने किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के इस दल को 22 जनवरी 2026 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा “विश्व का सबसे बड़ा एवरेस्ट पर्वतारोहण दल” घोषित किया गया। इस रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाणपत्र सेना को हाल ही में पिछले शुक्रवार को प्राप्त हुआ है।

सेना की पर्वतारोही टीम में 4 उत्तराखंड से

अभियान दल में भारतीय सेना के 22 प्रशिक्षित पर्वतारोही और नेपाल के 27 अनुभवी शेरपा शामिल थे। खास बात यह रही कि इन 22 भारतीय पर्वतारोहियों में से चार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से थे, जिससे राज्य में इस उपलब्धि को लेकर विशेष गर्व की भावना देखी जा रही है। यह अभियान भारतीय सेना के प्रतिष्ठित ‘सिल्वर जुबली एवरेस्ट अभियान’ के अंतर्गत संचालित किया गया।

कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस

यह अभियान वर्ष 2000 में भारतीय सेना द्वारा किए गए अंतिम एवरेस्ट अभियान की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दल अप्रैल 2025 के मध्य भारत से रवाना हुआ और 23 अप्रैल 2025 को एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचा। इसके बाद पर्वतारोहियों ने कैंप-1 से कैंप-4 तक चरणबद्ध तरीके से चढ़ाई करते हुए कठिन मौसम, अत्यधिक ठंड, तेज हवाओं और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित किया।

26 मई की देर रात अंतिम शिखर अभियान की शुरुआत हुई। बेहद प्रतिकूल हालात के बावजूद 27 मई 2025 की सुबह पूरे दल ने एकजुट होकर माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा फहराया और इतिहास रच दिया।

साहस, अनुशासन और टीम भावना की मिसाल

लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी ने इस उपलब्धि को भारतीय सेना के साहस, कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, मजबूत टीम भावना और भारत-नेपाल के बीच उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड न केवल सेना की साहसिक क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि समन्वय और दृढ़ संकल्प के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

