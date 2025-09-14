अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाक से मैच कैसे चलेगा... पूर्व CM का भी कड़ा संदेश

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का टी20 क्रिकेट मैच होना है। इस मैच को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मैच कैसे चलेगा?

Ind VS Pak: भारत-पाकिस्तान के बीच आज दुबई में हाई वोल्टेज टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाना तय है। इस महामुकाबले को लेकर भारत में लोग भड़के हुए हैं। लोगों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऐक्शन लिया, मैच नहीं खेला जाना चाहिए था। विरोध की आवाजें उत्तराखंड से भी आ रही हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी मैच की आलोचना की है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान से मैच कैसे रखा जा सकता है।

हरीश रावत ने रविवार को महामुकाबले से पहले पीटीआई से बात की। उन्होंने इंटरन्यू में कहा, “देखिए स्वाभाविक है एक तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, यह हम बराबर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो उसके साथ क्रिकेट कैसे चलेगा?”

हरीश रावत ने आगे कहा, “चाहे पुराने खिलाड़ी हों, नये खिलाड़ी हों, पाकिस्तान को यह एक सबक देने की जरूरत है, मजबूत संदेश देने की जरूरत है कि यदि आप हमारी धरती पर आतंकवाद की खून बहाने की कार्रवाई रखोगे और उनको पोषित करोगे तो हम तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे और उन आतंकियों को पाताल में भी घुसकर के मारेंगे।”