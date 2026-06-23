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30 साल में 7वीं बार लिपुलेख और कालापानी पर संग्राम, नेपाल के बयान से फिर तल्खी; क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Gaurav Kala हल्द्वानी, संतोष जोशी
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नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने एक बार फिर कालापानी और लिपुलेख पर बयान देकर विवाद को हवा दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं। 30 साल में इस मुद्दे पर सात बार विवाद हो चुका है।

30 साल में 7वीं बार लिपुलेख और कालापानी पर संग्राम, नेपाल के बयान से फिर तल्खी; क्या कहते हैं एक्सपर्ट

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख-कालापानी सीमा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। पिछले तीन दशकों में यह सातवां मौका है जब इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच राजनयिक असहजता पैदा हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के हालिया बयान से पड़ोसी देशों के रोटी-बेटी के रिश्तों में एक बार फिर खटास पैदा होने की स्थिति बन गई है। बालेंद्र शाह ने हाल में लिपुलेख और कालापानी पर दावा किया और कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं।

पीएम बालेंद्र शाह के रविवार को काठमांडू में लिपुलेख-कालापानी को लेकर दिए बयान के बाद फिर बहस छिड़ गई है। लेकिन यह विवाद कोई पहला नहीं है। बल्कि 1998 में बड़े स्तर पर कालापानी को लेकर मामला गहराया था। तब नेपाल ने कालापानी से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की थी।

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2015 और 2019 में भी भिड़ चुका नेपाल

साल 2015 में भारत-चीन ने मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस मार्ग को विकसित करने की बात कही थी। तब भी नेपाल ने इस पर खुलकर कड़ा विरोध जताया। वर्ष 2019 में नेपाल ने नक्शा जारी कर लिपुलेख, कालापानी को अपना दिखाया था। वर्ष 2020 में लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क के उद्घाटन के बाद भी नेपाल ने सीमा विवाद खड़ा किया। उसी वर्ष नेपाल ने आधिकारिक राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में दिखा दिया था।

पीएम बालेंद्र ने नेपाल का भी कब्जा बताया था

पिछले महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक बयान देते हुए कहा था कि भारत के साथ ही नेपाल ने भी कई जगहों पर सीमावर्ती इलाकों में कब्जा जमाया है। इसके बाद उनकी नेपाल में काफी किरकिरी हुई थी। अब रविवार को दिए बयान से दोबारा सामरिक हलचल तेज हो गई है।

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विशेषज्ञों का क्या कहना है

इस मामले विशेषज्ञों की अपनी राय है। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एमपी जोशी का कहना है कि विवाद दशकों पुराना है। दोनों देशों की सर्वे टीम ने हाल ही में बैठक भी की थी। अब जरूरत है कि दोनों देश अपने पुराने नक्शे सर्वे टीम के सामने रखें। मिलान के आधार पर सीमा विवाद खत्म करने के लिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चंद 'देवा' कहते हैं कि दोनों देशों को सीमा विवाद का मिलकर हल निकालना चाहिए। दोनों देशों में सीमा स्तंभों पर भी रार है। 30 सालों से नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का एक कारण टेरीटरी भी है। सर्वे टीम इसे सुलझा सकती हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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