भारत-नेपाल को जोड़ने वाले फोरलेन हाईवे पर आ गई गुड न्यूज, कब शुरू होगा सफर; खासियत
India Nepal Four Lane Highway: भारत और नेपाल को जोड़ने वाले फोरलेन हाईवे पर गुड न्यूज आई है। अप्रैल 2027 से इस हाईवे पर गाड़ियां फर्रांटा भरेंगी। रूट समेत अन्य सभी डिटेल जानिए।
India Nepal Four Lane Highway: भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रोटी-बेटी के रिश्तों को शीघ्र और मजबूती मिलने जा रही है। बनबसा से नेपाल के लिए बनाए जा रहे फोरलेन हाईवे का काम 75% पूरा हो चुका है। अगले साल अप्रैल से इस पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड से नेपाल को कनेक्ट होने वाला यह नेपाल का पहला फोरलेन मोटर मार्ग होगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से बनबसा के जगबुड़ा पुल से नेपाल सीमा तक 3.650 किमी लंबा अत्याधुनिक फोरलेन हाईवे बनाया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक अमित शर्मा ने बताया कि हाईवे अप्रैल 2027 से पूरी तरह क्रियाशील हो जाएगा। जिससे दोनों देशों में वाहनों का आवागमन सुगम होगा।
रूट क्या होगा
यह मार्ग शारदा नदी पर बने पुल से होते हुए नेपाल में सूखा बंदरगाह (ड्राई पोर्ट) से सीधे कनेक्ट होगा। नेपाल की ओर से भी इस हाईवे का कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे हाईवे को कई अत्याधुनिक ढांचों से तैयार किया जा रहा है। ब्रिज इंजीनियर राम कैलाश यादव ने बताया कि प्रोजेक्ट में एक मेजर ब्रिज, एक माइनर ब्रिज, एक आरओबी, एक फ्लाईओवर, छह कलवर्ट, एक अंडरपास और एक वायाडक्ट पुल का निर्माण किया जा रहा है। आसपास के गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए 1870 मीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन बनाया जा रहा है।
रोजगार को नई रफ्तार
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सूखा बंदरगाह से कनेक्ट होना है, जो नेपाल के दोधारा चांदनी में बन रहा है। संधि के तहत यह भारतीय सहयोग से बनाया जा रहा है। इसके बनने के बाद दोनों देशों के नागरिकों को रोजगार मिल सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
वन्यजीव कॉरिडोर
परिजयोजना अधिकारियों के मुताबिक इस हाईवे के निर्माण में प्राकृतिक विकास और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि यहां हाथी कॉरिडोर भी है। इस वजह से 750 मीटर लंबा वन्यजीव कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। शारदा नहर पर 55 मीटर का गार्डर पुल का निर्माण भी प्रगति पर है।
ये चौकियां होंगी स्थापित
फोरलेन हाईवे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट परिसर में सुरक्षा, आव्रजन (इमीग्रेशन) और व्यापार प्रबंधन के लिए कई प्रमुख एजेंसियां चौकियां स्थापित करेंगी। सशस्त्र सीमा बल, ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन, सीमा शुल्क विभाग, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड पुलिस की चौकी स्थापित की जानी है।
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