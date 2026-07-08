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फिल्म स्वदेश याद होगी! भारत के आखिरी गांव में पहली बार बिजली आई तो छलक पड़े आंसू, नेपाल पर हैं निर्भर

By Gaurav Kala
संतोष जोशी, हल्द्वानी
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भारत के इस आखिरी गांव में आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार बिजली आई तो ग्रामीणों के आंसू छलक उठे, वे खुशी से झूमे। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी उन्हें नेपाल पर निर्भर रहना पड़ता है।

फिल्म स्वदेश याद होगी! भारत के आखिरी गांव में पहली बार बिजली आई तो छलक पड़े आंसू, नेपाल पर हैं निर्भर

आपको शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का वह दृश्य तो याद ही होगा, जब बिजली आने पर पूरा गांव झूम उठता है और एक बुजुर्ग महिला की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। कुछ ऐसा ही फिल्मी और भावुक कर देने वाला नजारा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित थपलियालखेड़ा गांव में हकीकत बनकर सामने आया है। आजादी के सात दशकों से भी अधिक समय बाद इस सीमावर्ती भारतीय गांव में पहली बार बिजली का बल्ब जला है। जिससे पूरा गांव रोशन हो गया है। गांव में कुल 140 लोग रहते हैं, जिसमें 42 परिवार हैं।

यह गांव उत्तराखंड के टनकपुर में स्थित है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के अधिशासी अभियंता विजय सकारिया ने बताया कि गांव में बुनियादी ढांचा तैयार कर पहली खेप में 36 बिजली कनेक्शनों को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। शेष दो चार परिवारों के भी घरों में सप्लाई दी जा रही है।

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गांव की आबादी कुल 140, 42 परिवार

करीब 140 की आबादी वाले इस गांव में कुल 42 परिवार निवास करते हैं। अब तक यह गांव आधुनिक दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल कटा हुआ था। अपनी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए ग्रामीणों को नेपाली बाजारों का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा चम्पावत जिले के खिरद्वारी में भी 35 बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।

अपने देश की चक्की का आटा तक नसीब नहीं

गांव में बिजली न होने के कारण थपलियालखेड़ा के लोगों को अपने ही देश की चक्की का पिसा आटा तक नसीब नहीं था। टनकपुर की दूरी पांच किमी होने से नेपाल के निकटवर्ती चक्की पर जाकर ग्रामीण जरूरतों को पूरा करते आते हैं।

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सुविधाओं की कमी से सूनी थीं शहनाइयां

गांव में बुनियादी सुविधाओं का टोटा इस कदर था कि लोग यहां अपनी बेटियों की शादी करने से कतराते थे। बताया जाता है कि कोविड काल (कोरोना महामारी) के दौरान आखिरी बार इस गांव में कोई बहू ब्याह कर आई थी। उसके बाद से सुविधाओं की कमी के चलते यहां किसी के घर शहनाई नहीं बजी।

धामी सरकार ने सुना ग्रामीणों का दर्द

आजादी के बाद से देश में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन थपलियालखेड़ा के अंधेरे को दूर करने की सुध किसी ने नहीं ली। आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इन सीमावर्ती ग्रामीणों के दर्द को समझा। सरकार के विशेष प्रयासों और निर्देशों के बाद यूपीसीएल ने मुस्तैदी दिखाई और गांव तक बिजली पहुंचाई। गांव में अब भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भारी अभाव है।

थपलियालखेड़ा में दोनों देशों के बीच हो चुका सीमा विवाद

हाल ही में भारत और नेपाल सीमा के पास बसे थपलियालखेड़ा गांव स्थित नो मेंस लैंड पर सीमा विवाद हो गया था। भारत का आरोप था कि नेपाल ने नो मेंस लैंड की छह बीघा भूमि पर कब्जा जमाया है। सूचना के बाद मौके पर सशस्त्र सीमा बल, प्रशासन और राजस्व की टीम पहुंची थी। थपलियालखेड़ा के पास 809/1 नंबर पिलर के पास का ये सीमा विवाद है। तब दोनों देशों के अधिकारियों ने विवादित भूमि पर किसी भी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। फिलहाल सुरक्षा बल इसकी निगरानी कर रहे हैं। नेपाल की सीमा पर कई किमी तक सीमा विवाद फैला हुआ है।

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चंपावत के डीएम मनीष कुमार का कहना है कि नेपाल के सटे भारत के थपलियालखेड़ा गांव के साथ ही खिरद्वारी में 70 से अधिक बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया है। पहली बार घरों में बिजली आने पर लोगों में खुशी है। अन्य जरूरत की सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है।

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