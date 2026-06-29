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भारत-चीन सीमा पर व्यापार फिर होगा शुरू, गुड़-चाय से लेकर ये सामान लेकर जाएंगे चीन

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, धारचूला (पिथौरागढ़)
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India China Border Trade: भारत और चीन सीमा व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्यांगचिम को नया पड़ाव बनाया गया है। भारतीय कारोबारी चीन जाने को तैयार हैं।

भारत-चीन सीमा पर व्यापार फिर होगा शुरू, गुड़-चाय से लेकर ये सामान लेकर जाएंगे चीन

India China Border Trade: भारत और चीन के बीच व्यापार जल्द शुरू होने वाला है। भारतीय व्यापारी चीन जाने को तैयार हैं। अगले सप्ताह से सीमा पर व्यापार शुरू होने की संभावना है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए और व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्यांगचिम नया पड़ाव बनाया गया है। सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित एजेंसियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है।

भारत-चीन सीमा व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्यांगचिम को नया पड़ाव बनाया गया है। व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े घोड़े-खच्चरों और पोर्टरों के ठहरने के लिए नाभिडांग से आगे स्थित स्यांगचिम स्थल का चयन किया गया है। पूर्व में डोंगकोंग स्थित लोक निर्माण विभाग के गैंग हट्स में ठहराव व्यवस्था पर विचार किया गया था, लेकिन व्यापारियों ने स्यांगचिम में व्यवस्था करने की मांग रखी थी। इसके बाद आईटीबीपी, ट्रेड अधिकारियों, भारत-चीन व्यापार समिति के पदाधिकारियों और गुंजी मंडी के कस्टम अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद स्यांगचिम को व्यापारिक गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त मानते हुए यहां घोड़े-खच्चरों और पोर्टरों के विश्राम स्थल की व्यवस्था करने पर सहमति बनी।

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सीमा व्यापार के लिए अब तक 77 ट्रेड पास जारी

एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि भारत-चीन सीमा व्यापार के लिए स्यांगचिम को पड़ाव स्थल के रूप में चयनित किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीमा व्यापार के लिए अब तक 77 ट्रेड पास जारी किए जा चुके हैं, जिनमें 40 व्यापारी और 37 हेल्पर शामिल हैं। भारत-चीन व्यापार समिति के महासचिव दौलत सिंह रायपा ने कहा कि स्यांगचिम में नई व्यवस्था बनने से व्यापार संचालन में सुविधा मिलेगी।

व्यापारी चीन जाने के लिए तैयार

धारचूला। भारत-चीन सीमा व्यापार को दोबारा शुरू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगले सप्ताह से सीमा व्यापार शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारी गुंजी पहुंच गए हैं। व्यापारियों की ओर से सामान लाने और ले जाने के लिए खच्चरों की व्यवस्था की जा रही है। बुंदी, गर्ब्यांग, नपल्च्यू आदि क्षेत्रों के व्यापारियों ने लाखों रुपये का सामान पहले ही एकत्र कर लिया है।

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इन चीजों का व्यापार करते हैं भारतीय कारोबारी

व्यापारी व्यापार शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताते चले कि भारतीय व्यापारी गुड़, मिसरी, चाय, कॉफी, चावल, दालें, गेहूं, आटा, जौ, सूखे मेवे, मसाले, तंबाकू-सिगरेट, कृषि उपकरण, कपड़े, जूते, बर्तन, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद, धार्मिक सामग्री तथा हर्बल दवाइयां चीन लेकर जाते हैं।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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