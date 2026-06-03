24 साल से भारत में व्यापार के लिए नहीं पहुंचे चीनी कारोबारी, 1962 की लड़ाई के बाद हुआ था ऐसा
सीमा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू होने वाला है। हालांकि पिछले 24 साल से कोई भी चीनी व्यापारी कारोबार के लिए भारत में नहीं घुसा है। दूसरी तरफ भारतीय कारोबारी चीन में व्यापार के लिए काफी उत्सुक हैं।
India China Border Trade: उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां भारत के व्यापारी चीन में कारोबार के लिए उत्साहित हैं, वहीं चीन के व्यापारी भारतीय सीमा में आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। आखिरी बार 2002 में सिर्फ दो चीनी व्यापारी गुंजी मंडी में व्यापार के लिए आए थे। दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यापार 1962 की लड़ाई के बाद लंबे अरसे तक बंद रहा था। फिर इस बार ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं।
भारत-चीन के बीच सीमा व्यापार 2020 में कोविड और गलवान घाटी विवाद के कारण बंद था। छह साल बाद शुरू हो रहे व्यापार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कारोबार के लिए दो अधिकृत मंडियां हैं। एक मंडी भारतीय सीमा में है, जो पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में गुंजी में स्थिति है। दूसरी मंडी, चीन के अधीन वाले तिब्बत के तकलाकोट में स्थित है।
62 की लड़ाई के वक्त बंद हुआ व्यापार 1992 में खुला
दोनों मंडियों में प्राचीन व्यापार 1962 की लड़ाई के बाद लंबे अरसे तक बंद रहा। फिर 1992 में सुलह के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार होता आ रहा था। चीनी कारोबारी पहले भारतीय सीमा की गुंजी मंडी में कारोबार करने आते थे। हालांकि इनकी संख्या भारत के मुकाबले बहुत कम रहती थी। 1992 में सात, 1993 में 12 और 1995 में सर्वाधिक 43 व्यापारी चीन से गुंजी पहुंचे थे। 1999 में छह, 2000 में चार और 2002 में सिर्फ दो व्यापारी गुंजी व्यापारिक मंडी में व्यापार करने आए। 2002 के बाद कोई भी चीनी व्यापारी गुंजी में नहीं आया।
क्या कहते हैं कारोबारी
भारत-चीन व्यापार समिति के महासचिव दौलत सिंह रायपा का कहना है कि भारत-चीन व्यापार को लेकर व्यापारी उत्साहित हैं। 20 व्यापारियों ने अभी तक ट्रेड पास के लिए आवेदन किया है। इस सप्ताह से व्यापार शुरु होने की उम्मीद है। भारत से व्यापारी अपनी पारंपरिक चीजों को लेकर तकलाकोट मंडी जाऐंगे।
एक व्यापारी प्रकाश गुंज्याल ने बताया कि चीन से भी यदि भारतीय क्षेत्र में व्यापार किया जाएगा तो गुंजी, नाबी, नपल्च्यू, गर्ब्यांग, रांगकांग के ग्रामीणों को बेहतर बाजार मिलेगा। स्थानीय उत्पादों का एक नया बाजार तैयार होगा। ,स्थानीय सामान की विक्री घर के पास ही हो जाएगी तो स्थानीय लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
स्थानीय वस्तुओं का होता है व्यापार
भारत-चीन के मध्य स्थानीय उत्पादों को लेकर व्यापार किया जाता है। भारत के व्यापारी यहां से तकलाकोट मंडी में अनाज, चावल, सत्तू, फाफर, गुड़, मिश्री, मसाले, दालें आदि लेकर जाते हैं। वहां से बकरियां, भेड, याक, ऊन, पश्मीना, सुहागा, चौरगाई पूछ लेकर आते हैं। व्यापारी प्रकाश गुंज्याल का कहना है कि अगर गुंजी मंडी में चीन के व्यापारी रुचि दिखाऐंगे तो दोनों देशों के बीच बेहतर संबध स्थापित होंगे।
2004 में सबसे अधिक 457 व्यापारी गए थे चीन
आंकड़ों के अनुसार, 2004 में भारत से सर्वाधिक 457 व्यापारियों ने चीन की तकलाकोट मंडी गए थे, तब 14 करोड़ 87 लाख 84 हजार का आयात और 38 लाख चार हजार रुपये के माल निर्यात हुआ। 2002 में 449 व्यापारी गए सात करोड़ 20 लाख 96 हजार 171 रुपये का आयात और 24 लाख 69 हजार 551 रुपये का निर्यात हुआ। 2018 में 244 व्यापारियों ने पांच करोड़ 34 लाख 68 हजार रुपये का आयात और 86 लाख 42 हजार 560 रुपये का निर्यात किया गया।
रिपोर्ट- प्रकाश पांडेय
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