6 साल बाद खुला भारत-चीन व्यापार 3 महीने ही चल पाया; ड्रैगन की लेटलतीफी ने पानी फेरा
छह साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन सीमा पर व्यापार खुला लेकिन तीन महीने ही चल पाया। कारोबारी निराश होकर वापस लौट आए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह चीन की लेटलतीफी रही।
India-China Border Trade: छह साल के लंबे इंतजार और कूटनीतिक गतिरोध के बाद बहाल हुआ भारत-चीन सीमा व्यापार करीब तीन महीने ही चल सका। वर्ष 2019 से कोरोना और भू-राजनीतिक तनाव के चलते ठप पड़ा यह ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार चीनी प्रशासन की लेटलतीफी के कारण निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सका। अब चीन के तकलाकोट मंडी से भारतीय व्यापारी अपना कारोबार समेटकर स्वदेश लौट आए हैं।
भारत और तिब्बत (चीन) के बीच सदियों पुराना यह पारंपरिक व्यापार हर साल एक जून से शुरू होकर 31 अक्तूबर तक यानी पांच महीने चलता है,पर इस बार कूटनीतिक और प्रशासनिक औपचारिकताओं में फाइलें उलझने के कारण अनुमति अगस्त में मिली। अगस्त के शुरुआती दिनों में भारतीय व्यापारियों का पहला दल ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे के रास्ते तकलाकोट पहुंचा। तब तक आधे से अधिक कारोबारी सीजन बीत चुका था। तकलाकोट क्षेत्र में आगामी दिनों में बर्फबारी की आशंका को देखते हुए सभी व्यापारी 26 अक्तूबर को भारत लौट आए।
कम समय मिलने से कारोबारियों में निराशा
भारत-चीन सीमा व्यापार समिति के महासचिव दौलत सिंह रायपा ने कहा कि लिपुलेख व्यापार केवल दो देशों के बीच आर्थिक लेन-देन नहीं है, बल्कि धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका की रीढ़ है। छह साल बाद जब यह रास्ता खुला था, तो सीमावर्ती गांवों के लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई थी, लेकिन कारोबार के लिए पहले की अपेक्षा कम समय मिलने से व्यापारियों में निराशा है।
चरू, पश्मीना और जड़ी-बूटियों का काम प्रभावित
तकलाकोट की अंतरराष्ट्रीय मंडी में दोनों देशों के व्यापारी अपनी जरूरत का सामान एक-दूसरे से लेते हैं। भारतीय दल इस बार मिश्री, गुड़ और स्थानीय हस्तशिल्प लेकर पहुंचा था। बदले में वहां से पश्मीना ऊन,चरू, जड़ी-बूटियां मिलनी थीं।
74 लाख से अधिक का हुआ निर्यात
पिथौरागढ़। भारत-चीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस बार कारोबार बेहद कम रहा। बुधवार को एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि इस व्यापारिक सत्र के दौरान कुल 185 ट्रेड पास जारी किए गए थे, जिसमें 70 व्यापारियों और 115 हेल्पर्स के लिए अनुमति दी गई थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल 47 लोग चीन में प्रवेश कर व्यापार करने पहुंचे, जिसमें 31 व्यापारी और 16 हेल्पर शामिल रहे। बताया कि इस सत्र में कुल 74,95,000 रुपये के लगभग का निर्यात दर्ज किया गया। जबकि 74,51,000 रुपये का आयात हुआ।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन