भारत-चीन सीमा पर 6 साल बाद शुरू हो रहा व्यापार, लेकिन ड्रैगन ने रख दी 1 शर्त
6 साल बाद आगामी 1 अगस्त से भारत और चीन के बीच कारोबार शुरू हो रहा है। भारतीय कारोबारी काफी उत्साहित थे, लेकिन इससे पहले ही चीन ने एक नई शर्त लगा दी, जिसने कारोबारियों को झटका दिया है।
संतोष आर्यन, पिथौरागढ़
India China Border Trade: भारत-चीन सीमा व्यापार छह साल बाद फिर शुरू होने की उम्मीद तो जगी है, लेकिन भारतीय कारोबारियों की शुरुआत निराशा और अनिश्चितता के बीच होगी। आगामी एक अगस्त को व्यापारियों का पहला दल तिब्बत (चीन) स्थित तकलाकोट मंडी के लिए रवाना होगा, लेकिन उन्हें अपने साथ कोई भी व्यापारिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में कारोबारी खाली हाथ ही सीमा पार करेंगे।
वर्ष 2019 से लिपुलेख दर्रे के रास्ते बंद पड़ा सीमा व्यापार 2026 में शुरू होने की संभावना से व्यापारी उत्साहित थे। निर्धारित समय से पहले ही उन्होंने व्यापार के लिए सामान तैयार कर लिया था। जून में कई व्यापारी अपना माल लेकर गुंजी तक पहुंच गए, लेकिन चीनी प्रशासन ने सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन उन्हें लाखों रुपये का सामान गुंजी में छोड़कर धारचूला लौटना पड़ा।
खाली हाथ सीमा पार करेंगे भारतीय कारोबारी
अब चीनी प्रशासन ने पहले दल को तकलाकोट मंडी जाने की अनुमति दी है। इस दल में केवल वे व्यापारी शामिल किए गए हैं, जिनका पिछली बार के व्यापार के दौरान का सामान अब भी तकलाकोट मंडी के गोदामों में रखा हुआ है। भारत-चीन सीमा व्यापार समिति के अनुसार, इस बार व्यापारियों को केवल यात्रा की अनुमति मिली है, सामान ले जाने की अनुमति नहीं।
मंडी पहुंचने के बाद ही साफ होगी तस्वीर: एक अगस्त को रवाना होने वाले पहले दल में व्यापारियों और उनके सहायकों सहित 20 लोग शामिल हैं। यह दल तकलाकोट मंडी पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं, दुकानों की स्थिति और चीनी प्रशासन के रुख का आकलन करेगा। वर्ष 2019 के बाद कोरोना महामारी और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के चलते सीमा व्यापार पूरी तरह बंद था। व्यापारियों का कहना है कि पहले दल की यात्रा और चीनी अधिकारियों से बातचीत के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नियमित व्यापार कब और किस स्वरूप में शुरू हो सकेगा।
चीन की देरी से दो महीने का कारोबार प्रभावित
पिथौरागढ़। पहले भारत-चीन सीमा व्यापार जून से शुरू हो जाता था। इस वर्ष भी जून से व्यापार शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन जुलाई समाप्त होने के बावजूद कारोबार शुरू नहीं हो सका। इससे व्यापार के दो महत्वपूर्ण महीने निकल चुके हैं। यदि अगस्त के पहले सप्ताह के बाद अनुमति मिलती है तो भारतीय व्यापारियों के पास कारोबार के लिए सीमित समय ही बचेगा।
भारत-चीन सीमा व्यापार समिति के महासचिव दौलत रायपा का कहना है कि 2019 से तकलाकोट मंडी में जिन का सामान डंप है, फिलहाल पहले उन्हीं के नाम शामिल हैं। उन्हें नया सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिली है। केवल व्यापारी ही जाएंगे।
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