नए राशन कार्ड बनवाने के हो जाएं तैयार; इनकम लिमिट बढ़ाने जा रही उत्तराखंड सरकार

Ration Card News: उत्तराखंड में जल्द ही नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, इसके लिए इनकम लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार द्वारा आय के नए मानक तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

राशन कार्ड बनवाने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए अधिकतम आय की सीमा बढ़ाई जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने राशन कार्ड के लिए आय संबंधी शर्तों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए आय मानक काफी पुराने हैं। इससे लोगों को राशन कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है।

इसके अलावा रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं के नवंबर से बकाया लाभांश का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने को कहा है।

राशन डीलर्स का इंश्योरेंस कराएगी सरकार इसके साथ ही राशन विक्रेताओं को इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं, मंत्री ने उपभोक्ता की मृत्यु के बाद भी परिजनों द्वारा राशन लिए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों में रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

यह है तैयारी राज्य में अंत्योदय कार्ड के लिए आय सीमा की पात्रता चार हजार रुपये मासिक है। वर्तमान में राज्य में इस श्रेणी में 1.84 लाख राशन कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये मासिक आय होनी चाहिए। इन कार्डों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। तीसरी श्रेणी के राशन कार्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के हैं।

इसमें राशन की मात्रा तय है और उसकी दर भी अधिक होती है। इसमें मासिक आय 41 हजार 666 रुपये या अधिकतम पांच लाख रुपये सालाना तय है। इस श्रेणी के राशन कार्डों की संख्या करीब 9.50 लाख है। कमेटी तीनों श्रेणी के राशन कार्ड की मासिक आय को बढ़ाने की संभावना पर विचार करेगी।

गैस की आपूर्ति सामान्य कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित है और कहीं से भी गैस की कमी की शिकायत नहीं है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन महीनों का राशन जल्द दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।