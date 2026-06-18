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काम की बात: नए राशन कार्ड बनवाने के हो जाएं तैयार; इनकम लिमिट बढ़ाने जा रही उत्तराखंड सरकार

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून
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Ration Card News: उत्तराखंड में जल्द ही नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, इसके लिए इनकम लिमिट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सरकार द्वारा आय के नए मानक तय करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।

नए राशन कार्ड बनवाने के हो जाएं तैयार; इनकम लिमिट बढ़ाने जा रही उत्तराखंड सरकार

राशन कार्ड बनवाने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में राज्य खाद्य योजना (एपीएल) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए अधिकतम आय की सीमा बढ़ाई जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने राशन कार्ड के लिए आय संबंधी शर्तों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए आय मानक काफी पुराने हैं। इससे लोगों को राशन कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है।

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इसके अलावा रेखा आर्या ने बताया कि राशन विक्रेताओं के नवंबर से बकाया लाभांश का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को 30 जून तक राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन करने को कहा है।

राशन डीलर्स का इंश्योरेंस कराएगी सरकार

इसके साथ ही राशन विक्रेताओं को इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए खाद्य आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। वहीं, मंत्री ने उपभोक्ता की मृत्यु के बाद भी परिजनों द्वारा राशन लिए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों में रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

यह है तैयारी

राज्य में अंत्योदय कार्ड के लिए आय सीमा की पात्रता चार हजार रुपये मासिक है। वर्तमान में राज्य में इस श्रेणी में 1.84 लाख राशन कार्ड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये मासिक आय होनी चाहिए। इन कार्डों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। तीसरी श्रेणी के राशन कार्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के हैं।

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इसमें राशन की मात्रा तय है और उसकी दर भी अधिक होती है। इसमें मासिक आय 41 हजार 666 रुपये या अधिकतम पांच लाख रुपये सालाना तय है। इस श्रेणी के राशन कार्डों की संख्या करीब 9.50 लाख है। कमेटी तीनों श्रेणी के राशन कार्ड की मासिक आय को बढ़ाने की संभावना पर विचार करेगी।

गैस की आपूर्ति सामान्य

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रदेश में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित है और कहीं से भी गैस की कमी की शिकायत नहीं है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अगले तीन महीनों का राशन जल्द दुकानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि, देश-प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को गेहूं, चावल और चीनी जैसी जरूरी खाद्य सामग्री उचित दर दुकानों से मुफ्त या बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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