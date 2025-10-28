खुशखबरी! उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के बाद पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, कितनी वृद्धि?

संक्षेप: अब तक पेंशनरों का डीए 55 प्रतिशत था, जिसे बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

खुशखबरी! उत्तराखंज की सरकार ने राज्य कर्मियों के बाद अब पेंशनरों का महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है। अब तक पेंशनरों का डीए 55 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को सचिव वित्त दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए। राज्य के डेढ़ लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि के आदेश दीवाली से पहले जारी कर दिए थे। इसके बाद पेंशनरों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग शुरू कर दी थी। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई 2025 से मिलेगा। डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से पेंशनरों की पेंशन में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का इजाफा होगा।

उधर, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने निगमकर्मियों को बढ़े डीए का लाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई। महासंघ अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी ने कहा कि निगमकर्मियों को भी तत्काल बढ़े डीए का लाभ सुनिश्चित कराया जाए।