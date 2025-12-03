Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़In Uttarakhand son of driver father did wonders, bringing fame to his village across the country.
उत्तराखंड में ड्राइवर पिता की संतान ने कर दिया कमाल, पूरे देश में रोशन कर दिया अपने गांव का नाम

उत्तराखंड में ड्राइवर पिता की संतान ने कर दिया कमाल, पूरे देश में रोशन कर दिया अपने गांव का नाम

संक्षेप:

बेहद साधारण परिवेश से आने वाले दीपक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कस्बे का नाम रोशन कर दिय है कि आज उनके अपने परिवार के साथ-साथ पूरे कस्बे के लोग भी उन पर बेहद गर्व कर रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 12:27 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ निवासी दीपक कांडपाल ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दीपक को पुणे में हुई एनडीए की 149वीं पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, जो कि एनडीए का सबसे बड़ा सम्मान है और केवल उसी कैडेट को दिया जाता है, जिसने तीन साल की एकेडमिक ट्रेनिंग के दौरान शैक्षणिक, शारीरिक और नेतृत्व संबंधी सभी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। दीपक ने यह प्रतिष्ठित पदक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के हाथों ग्रहण किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीमित संसाधनों और बेहद साधारण परिवेश में रहने के बावजूद दीपक ने ना केवल अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकादमी में सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त किया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो दीपक कांडपाल के पिता जीवन चंद्र कांडपाल टैक्सी ड्राइवर हैं और उनका परिवार आज भी गरुड़ कस्बे में किराए के कमरे में रहता है।

बेहद साधारण परिवेश से आने वाले दीपक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपने कस्बे का नाम रोशन कर दिय है कि आज उनके अपने परिवार के साथ-साथ पूरे कस्बे के लोग भी उन पर बेहद गर्व कर रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।