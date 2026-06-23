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उत्तराखंड में गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा, तनाव के बीच हेमकुंड और चारधाम यात्रा पर क्या असर?

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून/रुद्रप्रयाग
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Chardham and Hemkund Yatra Impact: निहंगों ने अभी भी रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारा पर कब्जा कर रखा है। इस हंगामे और तनाव के बीच चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा पर क्या असर पड़ा है?

उत्तराखंड में गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा, तनाव के बीच हेमकुंड और चारधाम यात्रा पर क्या असर?

Chardham and Hemkund Yatra Impact: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों का चौथे दिन भी कब्जा बना हुआ है। वे कर्णप्रयाग तलवारबाजी प्रकरण पर गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं। निहंगों की दो अन्य मांगे भी हैं, जिसमें कर्णप्रयाग प्रकरण पर स्थानीय नागरिकों पर भी मुकदमा और सुरक्षा की मांग उठाई है। इसमें पुलिस ने कर्णप्रयाग प्रकरण पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते दिनों से चल रहे नगरासू प्रकरण का हेमकुंड और बदरीनाथ की यात्रा पर कितना और क्या असर पड़ा है? जिला प्रशासन का इस मामले में कहना है कि स्थानीय स्तर पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है और माहौल शांतिपूर्ण है।

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि हेमकुंड और बदरीनाथ की यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। जिलाधिकारी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक स्वयं इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए है। पहले दिन जिस नाटकीय ढंग से यह प्रकरण सामने आया उसके बाद लगातार निहंग सिख गुरुद्वारे की छत पर चढ़कर भले ही अपनी मांगों के लिए दबाव बना रहे हैं किंतु यहां किसी तरह की कोई उन्माद की स्थिति पैदा नहीं हुई है।

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निहंगों से जुड़ा विवाद सिर्फ गुरुद्वारे तक सीमित

महज गुरुद्वारे के लोगों के साथ आपसी कहासुनी का विवाद जरूर हुआ था। गुरुद्वारे में सेवादार और अन्य लोगों से बातचीत के दौरान जानकारी मिली है कि यह लोग लंगर के लिए गुरुद्वारे के अंदर आए और फिर छत पर चढ़ गए। हालांकि निहंग का गुरुद्वारे के लोगो के साथ विवाद भी बताया जा रहा है। अब, यदि हेमकुंड की यात्रा की बात करें तो हेमकुंड और बदरीनाथ की यात्रा निर्विघ्न संचालित हो रही है किसी तरह की कोई परेशानी नही है। हेमकुंड जाने वाले यात्री भी दर्शनों को लगातार पहुंच रहे हैं हालांकि नगरासू गुरुद्वारे में लंगर लेने वाले यात्रियों की संख्या में कमी जरूर है किंतु यात्रा शांतिपूर्ण चल रही है।

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दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने की कार्रवाई की मांग

हेमकुंड यात्रा के दौरान निहंगों से कथित मारपीट व गिरफ्तारी मामले में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रतिनिधिमंडल रविवार को डीजीपी दीपम सेठ से मिला। महासचिव जगदीप सिंह काहलो के प्रतिनिधिनंडल ने मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बैठक के बाद कमेटी ने बताया कि मामले की जांच चमोली जिला पुलिस से हरिद्वार पुलिस के आचरण और व्यवहार के मामले की जांच डीआईजी यशवंत सिंह करेंगे।

निहंगों के झगड़े में क्रॉस मुकदमा

कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के झगड़े में क्रॉस मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस मुख्यालय में सिख पक्ष के लोग डीजीपी दीपक सेठ से मिले तो जांच को चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे जांच प्रकरण की एसएसपी हरिद्वार नवनीत भुल्लर के पर्यवेक्षण में होगी। घायल निहंग तीर्थयात्री के पिता की शिकायत पर उनके साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 20 जून को कर्णप्रयाग में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया है।

घटना के बाद नगरासू बाजार में पसरा सन्नाटा

बीते तीन दिनों से इस घटनाक्रम के चलते नगरासू बाजार में भी सिख श्रद्धालु कम रूक रहे हैं। चारों ओर पुलिस और आईटीबीपी के देखते हुए हेमकुंड साहिब जाने वाले सिख श्रद्धालु भी आगे को बढ़ रहे हैं किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं जबकि इस गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर लेने के लिए पहुंचते हैं किंतु बीते तीन दिनों से खराब माहौल के चलते कोई भी यात्री फिलहाल तनावपूर्ण माहौल में नहीं रुकना चाह रहा है। होटल, लॉज खाली है जबकि बाजार में कारोबार भी मंदा है। स्थानीय लोग भी जल्द मामले के समाधान की प्रशासन से कर रहे हैं।

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गुरुद्वारा परिसर में एडीएम, सीओ तैनात

गुरुद्वारे परिसर में मामला जल्द से जल्द हल किया जाए इसके लिए अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा के पुलिस उपाधीक्षक विकास पुंडरी एवं एसडीएम रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी और एसडीएम ऊखीमठ अनिल रावत मौजूद थे। चारों अफसर पुलिस फोर्स की मदद से मामले के समाधान के लिए प्रयासों में जुटी है। गुरुद्वारे के सबसे निचले परिसर में पूरी तरह पुलिस तैनात है। जबकि गेट, परिसर के अंदर कई जगहों पर पुलिस और आईटीबीपी सुरक्षा में मुस्तैद है।

पीएचक्यू से मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी

देहरादून, संवाददाता। नगरासू मामले में शासन ने पुलिस मुख्यालय से पूरे घटनाक्रम की व्यापक रिपोर्ट तलब की है। सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि पीएचक्यू से घटनाक्रम की शुरूआत से लेकर अब तक के तथ्यों को जांच में शामिल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 16 जून को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे पंजाब (मोहाली) के कुछ निहंग सिखों का कर्णप्रयाग बाजार में होटल के पास पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था। आरोप है कि इस झड़प में तलवारबाजी हुई, जिसमें कुछ स्थानीय लोग घायल हो गए। अब इस निहंगों के गुरुद्वारे पर कब्जे को इसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा रहा है। सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मामले में स्थानीय जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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